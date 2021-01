Samsung One UI 3.0 : un bug empêche l’affichage des données de la batterie, voici la solution

Il semblerait que la dernière version de One UI rencontre quelques problèmes avec la batterie des smartphones. Tandis que certains voient leur autonomie baisser drastiquement, d'autres sont incapables d'afficher les données correspondantes. En attendant un patch de la part de Samsung, il existe une solution simple et efficace.

Déployée depuis le décembre 2020, la dernière version de la surcouche Samsung One UI 3.0 est désormais installée sur les Galaxy S20 et Galaxy Note 20. Le reste des appareils compatibles de la firme coréenne obtiendront la mise à jour courant 2021. Si One UI 3.0 apporte de nouvelles fonctionnalités et une interface repensée, elle apporte également son lot de bugs.

Certains utilisateurs rapportent ainsi que l'autonomie de leur smartphone a drastiquement baissé depuis l'installation de la mise à jour. D'autres déclarent que leur widget Good Lock ne fonctionne plus. Ce n'est pas tout : il semblerait qu'un bug de la surcouche empêche l'affichage des données de la batterie depuis le passage à la nouvelle année. On ne sait pas encore combien d'appareils sont concernés. Heureusement, il existe une solution temporaire, en attendant un patch de la part de Samsung.

À lire également : Samsung One UI 3.0 – cette liste de 90 smartphones devrait recevoir Android 11

Comment régler le bug d'affichage des données batterie ?

Depuis le 1er janvier 2021, les données liées à la batterie ne s'affichent plus dans Paramètres > Maintenance de l'appareil, ce qui pourrait indiquer un conflit entre One UI 3.0 et le changement d'année. Cette hypothèse se confirme lorsque le bug n'apparaît plus une fois la date configurée au 31 décembre 2020.

Pour régler ce problème, rendez-vous dans Paramètres > Applications > Vos applications et cliquez sur Affichez les applications système, puis sur OK. Ensuite, scrollez jusqu'à trouver Service Samsung Device Health Manager. Dans le sous-menu Stockage, appuyez sur Supprimer les données.

Cela devrait suffire à faire réapparaître les données de la batterie. Pour vérifier que cela a fonctionné, il ne vous reste plus qu'à mettre votre appareil à charger et à jeter un œil dans les paramètres après quelques minutes. Samsung n'a pas encore communiqué sur les soucis rencontrés par les utilisateurs de One UI 3.0. On espère que le bug sera corrigé dans les prochaines semaines, avant que d'autres appareils bénéficient de la mise à jour.

Source : SamMobile