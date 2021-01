Le Galaxy Z Fold 3 commence déjà à titiller l’imagination des fans de Samsung. Un designer s’est amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler le smartphone dans une vidéo en 3D. On y voit un terminal très similaire au Z Fold 2, mais cette fois doté d’un stylet et d’une caméra frontale sous l’écran.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait logiquement sortir cette année, si tout se passe bien. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur le téléphone en question, que ce soit de source officielle ou via des fuites. Cela permet aux designers de se lâcher lorsqu’ils imaginent le futur produit.

A lire aussi – Test du Galaxy Z Fold 2 : cette fois, c’est la bonne !

Concept Creator, en partenariat avec le fameux site LetsGoDigital, a imaginé à quoi le smartphone pourrait ressembler. Le résultat est montré dans une vidéo d’un peu moins de deux minutes. Pas de fantasmes surréalistes ici, puisque nous avons un (faux) produit qui se rapproche énormément du Z Fold 2, sorti en septembre dernier.

Le Z Fold 3 sera présenté pendant l’été

On peut y voir un design se rapprochant de celui du S21 (toujours non officiel), surtout au niveau de l’appareil photo à l’arrière. Concernant l’APN frontal, Concept Creator imagine un capteur directement placé sous l’écran, et donc invisible. Cela permet un affichage continu lorsque l’utilisateur ouvre son smartphone. Si la technologie existe bel et bien aujourd’hui, il est peut-être encore trop tôt pour la voir arriver sur le Z Fold 3. Mais qui sait ? Peut-être y auront nous le droit ? Le smartphone adopte des formes plus arrondies, pour marquer sa différence avec le Z Fold 2, et embarque aussi un S-Pen. Une nouveauté qu’on pourrait voir arriver, étant donné que Samsung semble ne plus le réserver qu’à la gamme Note. Le S21 Ultra est compatible selon les dernières fuites, par exemple.

Un beau concept qui manque toutefois d’un petit quelque chose pour nous faire rêver. Si Samsung garde son rythme de croisière, le Z Fold 3 devrait être annoncé dans le courant de l’été, en même temps que le Note 21 qui a été confirmé par Samsung. D’ailleurs, LetsGoDigital avait également imaginé ce dernier dans un concept.

Et vous, qu'aimeriez-vous voir sur le Galaxy Z Fold 3 (à part un prix plus raisonnable) ? Dites-le-nous dans les commentaires !