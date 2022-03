Samsung lance des offres immanquables sur ses TV Neo QLED 8K

Leader incontesté du marché des téléviseurs premium, Samsung a pris depuis quelques années le virage de la 8K, qui affiche une image avec quatre fois plus de pixels que la définition 4K. Le constructeur veut démocratiser la 8K et 2022 s’annonce comme une année clé pour cette technologie. Pour la rendre disponible dans un plus grand nombre de foyers, la marque a décidé de lancer une grande offre promotionnelle (détaillée en fin d’article) qui permet de réaliser de conséquentes économies sur l’achat des TV Samsung Neo QLED 8K.

Découvrir les TV Neo QLED 8K sur Samsung.com

Un design hors du commun

La nouvelle gamme Samsung Neo QLED 8K profite d’un design ultra fin de 15 mm avec un écran sans bord Infinity couvrant 99% de la surface de l'écran, pour un effet esthétique bluffant dans le salon et une immersion dans l’image comme on n'en avait jamais vu auparavant.

Les téléviseurs sont conçus pour faciliter une accroche murale et prendre ainsi moins de place dans la pièce. Ainsi disposés, ils permettent de répliquer une véritable expérience cinéma et se transforment en véritables tableaux lorsque vous ne regardez pas la télévision.

Pour ceux qui préfèrent l’option sur pied, le boîtier déporté One Connect permet de regrouper toute sa connectique afin de disposer d’une organisation des câbles digne d’un professionnel et de ne pas avoir de fils qui traînent ici et là, et qui pourraient dégrader l'harmonie et la décoration de la pièce.

Une qualité d’image inégalée

Avec leur définition 8K, les Neo QLED affichent 33 millions de pixels à l’écran, une qualité qui permet de bénéficier d’une image bien plus détaillée et riche qu’en 4K. Il s’agit aussi d’un investissement d’avenir : les contenus 8K vont être amenés à se développer, et vous serez déjà équipé pour en profiter immédiatement, sans avoir à acheter un nouvel appareil.

De plus, les Samsung Neo QLED 8K sont équipés du Neo Quantum Processor 8K, une puce boostée à l’intelligence artificielle capable de mettre à niveau en temps réel la résolution de l’image en 8K, même si le contenu d’origine est dans une qualité inférieure et n’est nativement pas optimisé pour la 8K.

Embarquant la technologie Quantum Mini LED, ces TV jouissent d’un très grand nombre de zones de rétroéclairage indépendantes, ce qui se concrétise par une image plus précise et plus fidèle. La luminosité en profite également et, combinée avec le filtre anti-reflet qui répartit la lumière de façon uniforme, vous allez pouvoir visionner la télévision dans de bonnes conditions même lorsque la pièce est baignée de lumière naturelle.

Les références au-delà de 65 pouces misent sur le Quantum HDR 4000 pour des contrastes infinis (Quantum HDR 3000 en 65”) et pour exploiter au mieux la compatibilité avec le standard HDR10+, utilisé par bon nombre d’œuvres en Blu-Ray ou sur les plateformes de streaming. Les couleurs sont vives et éclatantes ; elles en mettent plein la vue au spectateur.

Un système son embarqué toujours plus ambitieux

L’immersion passe aussi par l’audio, mais bien des fabricants négligent ce point, obligeant souvent à l’achat d’une barre de son pour une bonne expérience sonore. Samsung a de l’avance sur cet aspect et continue d’asseoir sa domination avec une certification Dolby Atmos et l’intégration de deux nouveaux haut-parleurs dirigés vers le haut. Cela signifie que vous aurez au minimum 6 haut-parleurs embarqués, quel que soit le modèle de la gamme que vous choisissiez.

Le son englobe la pièce et nous n’avons jamais été aussi proches d’une expérience audio cinéma sans avoir besoin de recourir à un système hi-fi ou home-cinéma supplémentaire. Le modèle le mieux équipé, le Samsung QN900B, peut produire une puissance de 90W. Ces deux nouveaux speakers sont bien utiles à la technologie OTS Pro, qui crée un son surround aérien multidimensionnel et permet au son de suivre le mouvement d’un objet à l’écran.

Pour les plus exigeants, il reste bien sûr la possibilité de connecter une barre de son Samsung pour encore améliorer la partie audio. Les amateurs d'une expérience cinématographique immersive pourront d'ailleurs jeter leur dévolu sur la très attendue barre de son Samsung Q900B capable à elle seule de sonoriser un salon ou une salle Home Cinéma. Son arrivée sur le marché est prévue pour le courant du mois d'avril. L’opérabilité entre les TV et barres de son de la marque rend la configuration et l’installation on ne peut plus facile.

L’expérience gaming TV ultime

Les Samsung Neo QLED 8K sont aussi des TV pensées pour les joueurs de jeux vidéo. Elles accueillent quatre ports HDMI 2.1 pour brancher ses consoles de nouvelle génération (PS5, Xbox Series X) et tirer parti des avantages de cette norme : affichage des jeux en 4K à 120 images par seconde, compatibilité avec FreeSync Premium Pro et le Variable Refresh Rate (VRR) pour éviter les effets de déchirement de l’image, Auto Low Latency Mode (ALLM) pour l’activation automatique du mode jeux et la réduction de l’input lag.

En ce qui concerne les formats d’image, les modes de jeu en ratio 21:9 ou 32:10 sont également pris en charge par les téléviseurs de Samsung.

Des TV intelligentes

Une Smart TV n’a jamais aussi bien porté son nom qu’avec les Samsung Neo QLED 8K. Avec MultiView, l’utilisateur peut afficher jusqu’à quatre contenus différents sur l’écran de son grand téléviseur (les diagonales vont jusqu’à 85 pouces), qu’ils proviennent de la TV, d’un ordinateur, d’un smartphone…

Vous pouvez par exemple regarder une émission TV ou un programme sportif tout en étant en appel vidéo avec des amis ou la famille. Vous pouvez aussi faire de l’exercice en lançant une vidéo YouTube pour suivre les mouvements d’un coach sportif en coupant le son, et regarder une série ou un film en même temps. L’écran d’un mobile ou d’un PC peut être diffusé sur la TV via mirroring.

La télécommande solaire n’a pas besoin de piles pour fonctionner : sa batterie est automatiquement régénérée par la lumière de la pièce, naturelle ou artificielle. Vous n’avez pas à vous inquiéter d’être à court de jus.

L’offre de précommande

Jusqu’au 24 mars 2022, Samsung propose une offre de précommande particulièrement alléchante pour l’acquisition d’une TV Neo QLED 8K de nouvelle génération. Sur les modèles concernés par une offre de remboursement (ODR), la valeur de celle-ci est doublée pendant la période. En remplissant le formulaire avant la date butoir, vous pouvez donc économiser plusieurs centaines d’euros sur votre téléviseur haut de gamme.

De plus, grâce au code promo NEOQLED2022, des écouteurs Galaxy Buds Pro Noirs sont offerts avec la TV. Outre leur excellente qualité audio, ils disposent de fonctionnalités avancées telles que la réduction active du bruit, la détection de voix ou les contrôles tactiles.

Les TV Samsung Neo QLED 8K sont garanties 24 mois, mais une garantie anti-marquage étendue à 10 ans est aussi incluse sans surcoût, vous assurant de conserver votre téléviseur de longues années durant.

