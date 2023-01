CES 2023 : Samsung propose de configurer les objets compatibles Matter avec une app réservée aux Galaxy

Selon le site SamMobile, Samsung aurait officialisé le lancement de Matter Easy Pair, une application dédiée aux appareils mobiles, smartphones et tablettes, de la gamme Galaxy de la marque coréenne.

L’adoption de Matter s’accélère. Les constructeurs d’appareils électroniques, tels qu'Amazon avec sa série Echo, ne cessent d’annoncer la compatibilité de leurs produits avec la norme qui promet de révolutionner notre usage des objets connectés et notre rapport à la domotique.

Matter Easy Pair sert à simplifier encore un peu plus l’installation et la configuration des objets connectés du foyer. Le programme est destiné à remplacer « Nearby Device Scanning », l’appli de couplage maison de Samsung qui apparaît lorsqu’un accessoire connecté, Galaxy Watch et autres Galaxy Buds, se trouve à proximité. Hors de question de désorienter les utilisateurs ; le protocole Matter est destiné à faciliter la vie des utilisateurs et à leur faire adopter la domotique sans douleur. C’est pourquoi Matter Easy Pair adopte exactement la même interface utilisateur que Nearby Device Scanning.

Matter Easy Pair de Samsung permettra de configurer les appareils compatibles Matter depuis un smartphone Galaxy

L’application du géant sud-coréen de l’électronique se base sur la fonctionnalité Fast Pair de Google. La firme de Mountain View a annoncé en décembre 2022 la compatibilité de ses appareils Nest et Google Home avec le nouveau standard de connexion. La Connectivity Standards Alliance (CSA), le consortium qui assure la conception et l’adoption de la nouvelle norme, regroupe près de 300 entreprises. Apple, Philips, Huawei, IKEA, Legrand, LG Electronics ou encore Schneider Electric sont autant de grands noms de la domotique et de l’électroménager qui devraient commencer à inonder le marché de produits compatibles.

Bien que seulement 200 produits compatibles soient disponibles à l’heure actuelle, les enjeux économiques sont énormes. Quel constructeur parviendra-t-il à devenir la référence dans le domaine de la domotique ? Samsung a profité du CES 2023 pour lancer la station SmartThings, une solution de contrôle domotique conçue fonctionnant avec les appareils Galaxy.

