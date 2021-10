10 trucs incroyables que vous pouvez demander à votre lave-linge Samsung

Fini le linge qui sent mauvais pour avoir été oublié trop longtemps dans la machine, adieu les prises de tête pour trouver le bon programme… Avec les lave-linge connectés de Samsung, vous allez gagner du temps et économiser de l’argent, avec la certitude d’un nettoyage toujours impeccable. De plus, des promos sont offertes à ceux qui se décident avant la fin du mois.

Découvrir l’offre sur le site de Samsung

Avec le renfort des nouvelles technologies, l’électroménager ne se contente plus de vous aider dans vos tâches ménagères quotidiennes. A l’instar des lave-linge de Samsung, il se met entièrement à votre service, s’adaptant et même anticipant vos besoins, le tout dans un souci de simplicité et d’efficacité. Voici en 10 points, tout ce que vous pouvez demander à votre machine Samsung connectée :

Vous prévenir si le linge doit être sorti

Pour peu que votre lave-linge soit situé à l’autre bout de la maison et que vaquiez à vos occupations, votre lessive risque bien de stagner dans le tambour un certain temps, au risque de dégager des odeurs indésirables. Pour éviter ce genre de désagrément, Samsung a tout prévu puisque vous pouvez demander à être averti de la fin du programme de lavage au travers d’une notification sur votre mobile – ou pourquoi pas sur votre TV Samsung.

Vous attendre avant de finir la lessive

Depuis le Planificateur de votre application SmartThings, vous avez programmé une machine et vous vous rendez-compte que vous ne serez jamais rentré à l’heure pour la vider ? Pas de panique ! Vous pouvez annuler votre lavage, ou plus incroyable encore, s’il a déjà débuté, allonger la durée du cycle complet pour qu’il prenne fin à votre arrivée.

Et si vous souhaitez que l’application gère tout à votre place, activez l’option de géolocalisation pour indiquer que vous êtes à l’extérieur de votre domicile. Vous recevez alors une notification 10 min avant la fin du programme, ce qui vous permet de décaler la fin du cycle de rinçage/essorage si vous êtes encore loin de chez vous. A votre retour, vous n’aurez pas le désagrément des mauvaises odeurs et du linge froissé.

Choisir toute seule le programme qui convient à votre linge

Couleur et type de textile, temps et température de lavage… c’est souvent le casse-tête pour déterminer le bon programme pour un linge parfaitement propre. Depuis l’application SmartThings, rendez-vous dans l’Assistant Choix de Cycle pour qu’il vous aide à lancer celui qui sera le mieux adapté à vos attentes en termes d’efficacité et de durée. Cet assistant intelligent vous permet d’indiquer en quelques pressions de doigt le type de vêtements à laver (jeans, t-shirts, pulls, lingerie, etc.) et la couleur ainsi que le degré de salissure (linge blanc, foncé, très sale, peu sale, etc.). Parmi les programmes qui vous sont alors suggérés, vous n’avez plus qu’à opter pour celui de votre choix, en fonction de sa durée, par exemple. Facile !

Vous faire économiser de l’argent

Et oui ! Les lave-linge Samsung, en plus d’afficher des prix ultras compétitifs pour leurs technologies avancées, font l’objet de promotions d’automne extrêmement intéressantes. Ainsi, pour tout achat ou location du 4 au 31 octobre 2021, vous bénéficiez d’un remboursement de 100€ sur une sélection de modèles Classe A et 50€ sur une sélection de modèles Classe B*.

Mais Samsung ne s’arrête pas là ! Pour tout achat d'un lave-linge connecté éligible avant le 31 octobre, bénéficiez d'un code de 15% à valoir sur votre prochain achat de smartphone**

Découvrir l’offre sur le site de Samsung

Vous aider dans la maintenance

L’application SmartThings ne vous aide pas seulement à choisir le programme idéal pour un linge propre et frais ou à être informé de l’état d’avancement du cycle. Pour être dans un état optimal en permanence, votre lave-linge Samsung a parfois besoin lui-même d’un nettoyage en profondeur. Rassurez-vous, inutile de récurer le tambour de votre machine, plié en deux, armé de gants et de détergent. Dès qu’une intervention est nécessaire, votre smartphone vous envoie une alerte. Il ne vous reste plus qu’à lancer l’application SmartThings. Dans la partie Homecare Wizard qui vous aide dans le suivi de l’utilisation de votre lave-linge, vous pouvez directement lancer l’option « nettoyage du tambour », un programme d’auto-nettoyage à vide, sans détergent et à haute température qui se charge d’éliminer tous les résidus et saletés indésirables.

Démarrer sur un mot de votre part

Vous avez les mains prises ou tout simplement pas envie de tapoter l’écran de votre smartphone ? Vous pouvez profiter des services de SmartThings par l’intermédiaire de commandes vocales. Grâce à Bixby présent sur les smartphones Samsung, lancez un programme de nettoyage ou demandez à votre lave-linge combien de temps il reste avant la fin du cycle complet. Et si vous ne disposez pas d’un mobile Galaxy, aucune importance, vous pouvez configurer Google Assistant ou Alexa pour qu’ils prennent en charge SmartThings et soient capables de piloter votre machine sur une injonction de votre voix.

Vous dire ce qu’elle consomme

Dans l’application SmartThings, l’assistant de maintenance Homecare Wizard joue aussi le rôle d’un indicateur de consommation, une fonction indispensable pour réaliser des économies d’énergie. Depuis cette partie vous accédez à un tableau de bord complet de suivi énergétique qui vous donnera une vision précise des kWh dépensés chaque jour.

S’adapter à vos besoins

Au fil des semaines, vous constaterez probablement que vous utilisez certains programmes plus fréquemment que d’autres. Ils vous seront alors automatiquement proposés en premier au bout de quelques utilisations. En effet, SmartThings tient compte de vos petites habitudes pour vous faire gagner du temps.

Mais vous avez également la possibilité d’enregistrer vos programmes préférés dans votre application, tout en sachant que vous pouvez les modifier ou les supprimer à tout moment.

Dire au sèche-linge ce qu’il doit faire

Vous avez également fait l’acquisition d’un sèche-linge connecté Samsung ? Vous avez la possibilité de le faire communiquer avec votre lave-linge pour programmer automatiquement le cycle de séchage à l’issue du lavage. La fonction Auto Cycle Link se charge d’établir cette liaison et surtout de faire en sorte que le mode de séchage le plus approprié soit retenu.

Vous proposer le tuto qu’il vous faut

Votre assistant de maintenance Homecare Wizard vous permet de réaliser un diagnostic complet de votre lave-linge, pour optimiser son fonctionnement, d’une pression de doigt sur l’écran de votre smartphone. Au basique nettoyage du tambour s’ajoutent des opérations de maintenance simples, mais qui nécessitent quelques manipulations au niveau de la machine, comme le nettoyage d’un filtre. Pour mener à bien cette tâche sans se poser de question, l’application SmartThings met à votre disposition un mode d’emploi illustré de nombreux schémas qu’il vous suffit de suivre pas à pas. Simple et efficace.

* Voir les conditions sur le site de Samsung

**Du 5 au 31 octobre 2021 inclus, pour tout achat d'un lave-linge connecté éligible, bénéficiez de 15% de remise sur votre prochain achat d’un smartphone ou tablette éligible. Vous recevrez un code promotionnel unique par mail 3 jours après votre achat de lave-linge et valable pour une durée de 60 jours à compter de la date de réception. Offre valable uniquement sur Samsung.com, dans la limite des stocks disponibles. Code personnel limité à une utilisation. Voir les références éligibles sur Samsung.com.

Cet article a été réalisé en partenariat avec Samsung.