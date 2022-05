Samsung imprime une photo géante de chat pour faire la pub de son capteur photo 200 MP

Samsung a employé les grands moyens pour faire la promotion de son capteur ISOCELL HP1. Pour montrer le niveau de détails impressionnant que celui-ci peut capturer, le constructeur a imprimé une photo géante de chat prise avec ce dernier. Le résultat est pour le moins saisissant.

En septembre dernier, Samsung a révélé aux yeux du monde le tout premier capteur 200 MP pour smartphone : l’ISOCELL HP1. Pour l’heure, aucun appareil ne s’est vu doter de la bête, et les utilisateurs attendent encore de voir ce que celle-ci a dans le ventre. En effet, le constructeur coréen a fait fort avec ce tout nouveau capteur, ne serait-ce que par sa taille gigantesque lorsqu’on le place sur un smartphone. En toute logique, on s’attend donc à des performances hors du commun.

Après des mois d’attente, il est temps pour Samsung de montrer de quoi son capteur est capable. Dans une nouvelle publicité publiée sur sa chaîne YouTube, la firme a décidé de marquer le coup et de faire les choses en grand. Littéralement ! Plutôt que de vanter les mérites de son capteur à travers un écran de smartphone, Samsung a préféré imprimer une immense photo de chat, pour ensuite l’afficher en pleine ville.

Samsung voit les choses en grand pour son capteur 200 MP

Le moins que l’on puisse, c’est que l’opération est réussie. Cette simple photo de chat, imprimée sur une affiche de 28 x 22 mètres, n’a pas à rougir face aux autres clichés pris avec appareils photo professionnels. Bien entendu, celle-ci a été retouchée en post-production par les photographes. Reste que le résultat est saisissant, avec un niveau de détails jusque là jamais atteint par un capteur de smartphone.

Sur le même sujet : Samsung a encore réussi à rétrécir les pixels avec son nouveau capteur photo ISOCELL JN1

La promesse est donc particulièrement alléchante. Pour le grand public, cela signifie prendre des photos sur lesquelles il sera possible de zoomer quasiment à l’infini sans jamais perdre en qualité. Nul doute que l’ISOCELL HP1 va révolutionner la manière dont on prend des photos. Il ne reste donc plus qu’à attendre qu’il trouve son chemin au sein du marché des smartphones. Cela sera probablement chose faite en juillet prochain, lors de la sortie du nouveau Motorola.