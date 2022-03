Le capteur photo 200 MP de Samsung se dévoile en photo et il est énorme

Le fameux capteur photo 200 mégapixels ISOCELL HP1 de Samsung arrive bientôt. Une photo volée d’un prototype de smarptphone de Motorola le confirme. Le cliché dévoile également la taille du module au dos du téléphone. Et il est vraiment gigantesque. L’objectif serait en outre stabilisé et profiterait d’une ouverture à f/2.2.

En septembre 2021, nous vous avons présenté un nouveau composant en provenance de Samsung : l’ISOCELL HP1. Il s’agit d’un capteur photo (comme son nom l’indique) dont la particularité est d’atteindre une nouvelle barre symbolique : 200 mégapixels. Un chiffre très élevé et qui promet un niveau de détail jamais atteint en photographie et surtout des zooms numériques de bonne qualité.

Chaque pixel photosensible mesure 0,64 micron de côté. Mais, comme de nombreux capteurs avec des définitions de 48 mégapixels ou plus, le HP1 fonctionne en « pixel bining ». Il combine quatre pixels adjacents pour en former un beaucoup plus gros, ici de 1,28 micron de côté. La définition finale serait de 50 mégapixels, tout de même. Notez aussi que le capteur est capable de filmer en 8K à 30 images par seconde (mais cela dépendra surtout de la puissance du coprocesseur d’image des SoC).

Le capteur Samsung 200 MP est vraiment gigantesque

Fin novembre, une rumeur affirmait que le capteur trouverait sa place dans un smartphone dès 2022. Mais le premier modèle à arborer le HP1 ne serait pas un Galaxy : le géant coréen aurait décidé de vendre ses composants à une marque concurrente. Nous parlions alors de Xiaomi ou de Motorola. Et une nouvelle fuite apporte un peu plus de précision : il s’agirait de la marque américaine.

Une photo volée dévoile en effet un prototype Motorola avec, au dos, un triple capteur photo où il est écrit : « 200 MP HP1 OIS f/2.2 ». Ce marquage confirme qu’il s’agit de l’ISOCELL HP1. Le capteur 200 MP est associé à un objectif dont l’ouverture est fixée à f/2.2, ce qui est assez peu lumineux en comparaison des modules qui ouvrent à f/1.5 ou f/1.6. Cette ouverture est plus courante dans un module ultra grand-angle. Nous pensons que la raison est liée à la taille du capteur.

La photo qui accompagne cet article a été postée sur Weibo par la source de cette fuite. Voyez le logo de Motorola positionné à l'arrière. Ce cliché confirme la taille gigantesque du capteur. Le module est tellement grand qu’il est quatre fois plus imposant que les modules secondaires. Le marquage confirme aussi que l’objectif est stabilisé, ce qui devrait apporter de la précision, notamment la nuit où le capteur aura besoin de plus de lumière. Nous sommes évidemment très curieux de tester ce capteur et de le comparer à d'autres spécialistes de la photo sur smarpthone.