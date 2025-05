Le design complet des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 fuitent : voici les schémas avec dimensions des futurs smartphones pliables de Samsung

Les prochains smartphones pliables de Samsung commencent à dévoiler leur design. Des fichiers techniques ont fuité, révélant une silhouette affinée pour le Fold 7 et peu de changements pour le Flip 7.

Les smartphones pliables se perfectionnent chaque année. Samsung, pionnier du secteur avec sa gamme Galaxy Z, continue d’affiner ses modèles pour les rendre plus élégants, plus fins et plus proches d’un smartphone classique. Après un Z Fold 6 SE déjà allégé, le constructeur semble prêt à aller encore plus loin avec son prochain modèle haut de gamme. Et cette fois, une nouvelle fuite donne un aperçu très détaillé de ce à quoi s’attendre.

Le site SamMobile affirme avoir obtenu des fichiers CAD du Galaxy Z Fold 7, utilisés normalement pour la conception industrielle. Ces documents techniques révèlent les dimensions complètes de l’appareil. Une fois déplié, le Z Fold 7 mesurerait 4,54 mm d’épaisseur, contre 4,21 mm pour le Find N5 de chez OPPO. Plié, le smartphone atteindrait 9 mm. Cela ne suffira peut-être pas à battre un record, mais Samsung se rapproche clairement du modèle le plus fin du marché. Les dimensions globales sont annoncées à 158,4 x 143,1 mm une fois ouvert.

Samsung vise la finesse extrême avec un Z Fold 7 plus mince que jamais

Ce n’est pas la première fois que des détails circulent sur le Z Fold 7. D’anciennes fuites évoquaient déjà un format plus large et des bordures réduites autour des écrans. Les nouvelles données confirment cette tendance : Samsung mise sur un appareil plus raffiné, avec une silhouette épurée et un format plus proche d’une tablette une fois ouvert. En s’approchant autant de l’épaisseur du Find N5, la marque montre qu’elle prend la concurrence très au sérieux.

Le Galaxy Z Flip 7 est également concerné par cette fuite, mais sans changement majeur attendu. Il garderait des dimensions similaires à celles du Z Flip 6. Les deux modèles devraient être présentés ensemble, probablement début juillet. Samsung continue donc d’améliorer progressivement ses pliables avec des choix de design plus poussés. Le Z Fold 7 pourrait donc bien incarner la nouvelle vitrine technologique de la marque, misant sur la finesse pour séduire.