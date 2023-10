Samsung Galaxy Watch 6 : toutes les montres connectées à prix cassé sur Rue du Commerce

Cette semaine, Rue du Commerce fête ses 24 ans avec de nombreuses offres. Toute la famille des Samsung Galaxy Watch 6 se retrouve ainsi à prix réduit. En cumulant la remise immédiate et l’offre de remboursement, vous obtenez la Galaxy Watch 6 à seulement 219 € et la Galaxy Watch 6 Classic à 289€. Vite, profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez une excellente montre connectée à moindre coût ? C’est le bon moment ! À l’occasion de sa semaine d’anniversaire, Rue du Commerce affiche une double promotion sur toutes les Samsung Galaxy Watch 6. Grâce au code « RDCWATCH6 » que vous pouvez ajouter à votre panier, vous bénéficiez de 50€ de réduction immédiate. En cumulant cette offre avec celle de remboursement, vous récupérez 50€ pour l’achat d’une Galaxy Watch 6 et 80€ pour une Galaxy Watch 6 Classic. Le prix de revient de la Galaxy Watch 6 40mm est de seulement 219 € au lieu de 319€, et celui de la Galaxy Watch 6 Classic 43mm est à 289€ au lieu de 419€.

Les nouvelles montres connectées de Samsung sont sorties en août 2023 et vous pouvez déjà les acheter à prix cassé sur Rue du Commerce. Les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic sont respectivement disponibles en 40 mm et 44 mm, et en 43 et 47mm. Elles sont toutes les deux équipées d’un processeur Exynos W930, d’une batterie de 300 mAh (pour les petits modèles) ou 425 mAh (pour les versions plus grandes), et sont toutes résistantes à la poussière et étanches jusqu’à 50m de profondeur (IP68 et 5 ATM).

Les versions les plus petites, Galaxy Watch 6 40 mm et Watch 6 Classic 43mm, sont dotées d’un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une résolution de 432 x 432 pixels et les plus grandes ont une dalle de 1,47 pouces avec une résolution de 480 x 480 pixels. Grâce à leur luminosité pouvant aller jusqu’à 2000 nits, vous avez une excellente lisibilité à l’extérieur, même en plein soleil.

Elles dotées de tous les capteurs habituels pour le suivi des activités et de santé (suivi de sommeil, thermomètre, fréquence cardiaque, calories dépensées, accéléromètre, gyroscope, altimètre…), et disposent d’un GPS pour vous permettre de suivre vos itinéraires.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 6.