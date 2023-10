C’est l’Heure de la fête chez AliExpress avec le Roborock S7 Max Ultra à moins de 1000€

Vous cherchez un aspirateur robot de qualité ? AliExpress vous propose le Roborock S7 Max Ultra à moins de 1000€ pendant 48h seulement. Comment profiter de l'offre ? On vous dit tout ci-dessous.

L'événement “L'heure de la fête” chez AliExpress est lancé, et les passionnés de technologie et d'innovation sont gâtés cette année.

L'une des offres phares du jour est sans aucun doute le Roborock S7 Max Ultra-Aspirateur robot, un concentré de technologie proposé à un prix exceptionnel. Jusqu'au 19 octobre à 8h59, il est disponible à 909,02€ au lieu de 974,02€, soit une économie non négligeable de 65€.

Le Roborock S7 Max Ultra : bien plus qu'un simple aspirateur

Si l'ère de la domotique a vu l'émergence de nombreux aspirateurs robots, le Roborock S7 Max Ultra se distingue nettement du lot. Non content de se contenter de l'aspiration, ce bijou de technologie propose également un mode de séchage et de lavage automatiques, faisant de lui un véritable allié du quotidien pour maintenir votre intérieur impeccable.

Sa fonctionnalité “auto-books” lui permet d'apprendre et de mémoriser la configuration de votre logement, garantissant une couverture optimale à chaque passage. Son système de vidange amélioré signifie également moins d'interventions manuelles de votre part.

Mais l'aspect le plus impressionnant de ce robot est sans doute sa version améliorée. L'appareil a été conçu pour être encore plus efficace, avec une meilleure autonomie, des déplacements optimisés et des technologies de détection avancées pour éviter les obstacles et les chutes.

Des promotions à foison avec “L'heure de la fête”

Si le Roborock S7 Max Ultra est un incontournable de cette édition de “L'heure de la fête”, l'événement ne s'arrête pas là. AliExpress propose une pluie de réductions, avec des offres pouvant atteindre -50% sur une variété vertigineuse de produits. Que vous soyez à la recherche de gadgets électroniques, de vêtements tendance ou d'accessoires pour la maison, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur.

Un autre avantage de taille est la réduction de 2€ pour chaque tranche de 15€ d'achat, une aubaine pour ceux qui cherchent à optimiser leur budget. Bien entendu, cette offre est limitée à une réduction maximale de 10€, mais elle représente néanmoins une économie appréciable.

Pour les achats plus conséquents, AliExpress n'est pas en reste. L'enseigne propose plusieurs codes promotionnels :

FR60 pour -60€ pour les achats au-delà de 400€

FR45 pour -45€ pour les achats au-delà de 300€

FR26 pour -26€ pour les achats au-delà de 200€

AliExpress confirme une fois de plus sa réputation d'incontournable des bonnes affaires avec “L'heure de la fête”. Entre les réductions généralistes et les offres ciblées comme celle du Roborock S7 Max Ultra, c'est le moment idéal pour investir dans la technologie et bien plus encore. Ne manquez pas ces offres exceptionnelles et rendez-vous sur AliExpress avant le 19 octobre 8h59 pour profiter de ces promotions immanquables !

