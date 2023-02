Galaxy Watch 5 : la montre connectée Samsung est à prix réduit pour la Saint-Valentin

Pour ceux qui souhaitent offrir une montre connectée à l'occasion de la Saint-Valentin, Amazon propose une belle réduction sur l'achat de la Galaxy Watch 5. Pendant une durée limitée, l'objet connecté de Samsung passe sous les 220 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La fête de la Saint-Valentin aura lieu le mardi 14 février 2023. Jusqu'à cette date, Amazon permet à ses clients d'acquérir une montre connectée de la marque Samsung en promotion. Au cours de cette durée limitée, la Galaxy Watch 5 du constructeur coréen qui est disponible dans sa version Bluetooth et son modèle 40 mm est vendue par le géant de l'e-commerce au prix de 219,99 euros au lieu de 299,99 euros.

La réduction de 80 euros s'effectue en deux fois : une remise immédiate de 50 euros de la part d'Amazon et une autre remise de 30 euros grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit. Pour information, les membres Prime Student bénéficient de 20 euros de réduction supplémentaire sur l'achat de la montre connectée et l'article est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Concernant ses points forts, la montre connectée signée Samsung embarque un écran AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, un processeur Exynos W920, une batterie de 294 mAh, le Bluetooth 5.0, le Wifi, le GPS, le NFC, une mémoire interne de 16 Go, la norme d'étanchéité 5 ATM et le système d'exploitation WearOS by Google.

Et parmi ses diverses fonctionnalités, on retrouve l'accéléromètre, l'affichage des notifications, l'altimètre, la boussole, le baromètre, les calories dépensées, le capteur de foulée, le cardio fréquencemètre, le chronomètre, la distance parcourue, un haut-parleur, l'indication IMC, le lecteur audio intégré, le réveil/alarme, le Vo2max, le suivi du sommeil ou encore le Spo2.