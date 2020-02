Samsung Galaxy Watch 2 : meilleure autonomie et 8 Go de stockage au programme

Lancée en octobre 2018, la Galaxy Watch a déjà connu différentes itérations avec les Galaxy Watch Active et Active 2 commercialisées toutes deux l’an passé. Mais qu’en est-il de la version originale ? Pas de nouvelle édition en vue ? Il semblerait que si : les spécificités d’un nouveau modèle viennent de fuiter.

Portant les numéros de série SM-R840/845 et SM-R850/855, la nouvelle montre connectée Galaxy Watch (ou Watch Active, c’est encore un peu flou) se dévoile peu à peu. Comme à l’accoutumée, Samsung devrait proposer deux tailles différentes, ce qui explique pourquoi deux références ont été repérées. Reste à savoir si elles disposeront d’une taille en 40 et 44 mm, oi s’il s’agira de modèles plus grands.

Selon les informations récupérées par SamMobile, la Galaxay Watch 2 profiterait de 2 fois plus de mémoire que les autres modèles, avec 8 Go d’espace de stockage. De quoi offrir davantage de libertés à celles et ceux qui utilisent leur montre pour écouter de la musique. L’accessoire devrait également bénéficier d’une batterie de 330 mAh, contre seulement 247 mAh pour la Galaxy Watch Active 2, le modèle le plus récent de la gamme.

Une édition cellulaire devrait elle aussi être de mise. Par ailleurs, Samsung s’intéressant de plus en plus à la 5G, il n’est pas totalement improbable que la montre profite d’une telle technologie.

La nouvelle montre serait entrée en phase de développement, mais encore de production. Par conséquent, on imagine mal que Samsung la dévoile en même temps que sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, laquelle sera officialisée le 11 février prochain. En clair, la Galaxy Watch 2 ne devrait pas être commercialisée avant le second semestre 2020, à la même période que le Galaxy Note 20. À ce stade, on ignore enfin si Samsung compte baptiser sa nouvelle montre connectée Galaxy Watch 2 ou Galaxy Watch Active 3.

Source : SamMobible