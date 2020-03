Oppo Watch : découvrez sa fiche technique avant l’heure

La fiche technique de l’Oppo Watch, la montre connectée que le constructeur doit dévoiler en même temps que l’Oppo Find X2 vient de fuiter sur Weibo. On découvre un appareil sous Snapdragon Wear 2500 avec un capteur d’électrocardiogramme et une résistance à la plongée 5 ATM.

L’Apple Watch domine assez largement le marché des smartwatches, ce qyu pousse les grands constructeurs de smartphones à persévérer pour trouver la formule qui permettra de renverser cet establishment. Dans les alternatives les plus séduisantes à l’Apple Watch, on attend beaucoup de l’Oppo Watch, une montre connectée qui évoque beaucoup le maître du marché, en design et en fonctionnalités, mais pour un prix bien moindre, tout en étant compatible avec les smartphones Android.

Une fuite du leaker chinois Digital chat session sur Weibo en dévoile ou confirme les éléments de la fiche technique. L’Oppo Watch devrait ainsi embarquer un écran OLED incurvé de 1,91″ avec une densité de pixels de 326 ppp capable de rendre 100% de l’espace de couleurs DCI-P3. La montre sera animée par un SoC Snapdragon Wear 2500 associée à un co-processeur Apollo 3. Comme les Apple Watch les plus récentes, cette montre embarquera un capteur d’électrocardiogramme.

De même qu’un capteur de rythme cardiaque plus basique. Autre parallèle avec l’Apple Watch, cette montre proposera une fonctionnalité « speakerphone » qui ressemble beaucoup à la fonctionnalité « walkie-talkie » des montres de la firme de Cupertino. Oppo avait d’ailleurs déjà teasé cette fonctionnalité. A en croire Digital chat session, la smartwatch résiste à la plongée, jusqu’à 5 ATM, ce qui correspond à 50 mètres de profondeur.

Lire également : Oppo s’inspire de l’Apple Watch pour sa nouvelle montre connectée, comme un air de déjà vu

Sans surprise l’appareil devrait tourner sous Google Wear OS. A en croire GSMArena, l’Oppo Watch sera disponible dans les coloris noir, blanc et or. Elle devrait être vendue autour de 2000 Yuan ce qui correspond à peu près à 259 €.

Source : GSMArena