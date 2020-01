Oppo s’inspire de l’Apple Watch pour sa nouvelle montre connectée, comme un air de déjà vu

Oppo vient de dévoiler le design de sa future montre connectée par l’entremise de son vice-président. La smartwatch a un air très familier. Et pour cause, la ressemblance avec l’Apple Watch est assez manifeste. Cadran rectangulaire, écran incurvé et même les lacets font penser aux bracelets en silicone des montres connectées de la Pomme.

Le Oppo Find X 2 n’est pas le seul produit de la marque attendu au MWC 2020. Elle s’apprête également à lancer sa première montre connectée. Plusieurs jours avant l’ouverture du salon barcelonais, le design de la smartwatch vient d’être dévoilé sur le réseau social Weibo par le vice-président de la marque, Brian Shen. Oppo a choisi de miser sur un format rectangulaire et sur une finition en métal pour ce qui est du châssis. La montre affiche une apparence très proche de celle de l’Apple Watch, tant les deux présentent une allure similaire.

Mais à voir de plus près, on note plusieurs points distinctifs. Tout d’abord, en lieu et place de la couronne latérale des Apple Watch, la montre connectée d’Oppo présente deux boutons physiques sur le côté. Par ailleurs, son « écran flexible » comme le présente le vice-président de la marque est beaucoup plus incurvé sur les bords. Ces détails mis de côté, tout le reste fait fortement penser aux montres connectées de la firme de Cupertino et notamment le bracelet en silicone qui va avec.

Pour l’heure, Oppo n’a dévoilé aucun détail technique sur sa montre connectée. Le suspense reste donc entier sur ce volet. On ignore notamment quel système animera la smartwatch, mais à en croire les dernières fuites à ce sujet, le constructeur devrait sauf surprise miser sur WearOS à l’instar de la Xiaomi Mi Watch du concurrent chinois dévoilé il y a quelques semaines.