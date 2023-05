Offrez-vous la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) à prix canon !

Voici un super deal à saisir sur l'achat d'une tablette tactile de la marque Samsung ! Chez Amazon, le modèle 2022 de la Galaxy Tab S6 Lite peut être obtenu au prix de revient de 189 euros grâce à notamment une offre de remboursement.

C'est probablement le bon moment d'acquérir la Galaxy Tab S6 Lite (2022) ! Sur le site e-commerce Amazon, la tablette tactile de la marque coréenne disponible dans sa version 64 Go est proposée au prix de 289 euros au lieu de 334 euros ; soit une remise de près de 50 euros par rapport au dernier tarif constaté sur le site de vente en ligne.

Jusqu'au 25 juin 2023, la tablette Samsung en question est éligible à une offre de remboursement de 100 euros de la part du constructeur (voir conditions). Grâce à l'ODR, le modèle 2022 de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite revient alors à 189 euros. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile et est livré avec un S Pen.

Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android 12, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est équipée d'un écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 7040 mAh. Pour l'APN, on retrouve une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP.