On sait déjà tout sur les prochaines Galaxy Tab S de Samsung, voici leur fiche technique et leur prix attendus

Les futures tablettes de Samsung se dévoilent avant l'heure. Voici tout ce que l'on pense savoir sur 3 nouveaux modèles de Galaxy Tab S : fiche technique, prix et fenêtre de sortie.

Il n'y a pas que les smartphones dans la vie, il y a les tablettes aussi. On en parle moins, mais c'est un secteur actif. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, Samsung dévoilait la Galaxy Tab S10 FE+ au bon rapport qualité/prix malgré quelques défauts.

Le constructeur coréen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque d'après les dernières indiscrétions des leakers, trois autres tablettes sont en préparation : la Galaxy Tab S11, la Galaxy Tab S11 Ultra et la Galaxy Tab S10 Lite. Internet oblige, on a déjà beaucoup d'informations à leur sujet.

Voici la fiche technique, le prix et la date de sorties supposés des prochaines tablettes de Samsung

Le tableau ci-dessous dévoile les caractéristiques attendues pour les 3 modèles :

Caractéristiques Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S10 Lite Dimensions 253,8 × 165,3 × 5,5 mm 326,7 × 208,3 × 5,5 mm 254,3 × 165,8 × 6,6 mm Poids 482 g 692 g 524 g Écran 11 pouces AMOLED, définition de 2560 × 1600 pixels 14,6 pouces AMOLED, définition de 2960 × 1848 pixels 10,9 pouces, définition de 2112 × 1320 pixels Processeur Mediatek MT6991 Mediatek MT6991 Exynos 1380 Stockage 128 Go / 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go / 1 To 128 Go / 256 Go Mémoire RAM 12 Go 12 Go / 16 Go 6 Go / 8 Go Capteur principal 13 MP 13 MP 8 MP Capteur Selfie 12 MP 12 MP 5 MP Batterie 8 400 mAh 11 600 mAh 8 000 mAh Connectivité 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Charge rapide 45 W 45 W 25 W

La Galaxy Tab S11 Ultra séduira surtout celle et ceux qui cherchent un grand écran et une autonomie supérieure, du moins sur le papier. Le reste des caractéristiques étant à peu près les mêmes que pour le modèle standard. Notez que si les 3 tablettes mentionnent la prise en charge de la 5G, il est possible que cette option soit limitée à certaines configurations. Toutes incluront le stylet tactile S Pen en revanche.

Concernant les prix des appareils, Dealabs pensent connaître ceux que l'on verra en Allemagne et en Espagne. Il faudra patienter pour avoir les tarifs français :

Samsung Galaxy Tab S11 : 128 Go de stockage : 899 € (Wi-Fi) ou 1 049 € (Wi-Fi + 5G). 256 Go : 959 € (Wi-Fi) ou 1 109 € (Wi-Fi + 5G). 512 Go : 1 079 € (Wi-Fi).

: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra : 12 Go de RAM/256 Go de stockage : 1 339 € (Wi-Fi) ou 1 489 € (Wi-Fi + 5G). 12 Go/512 Go : 1 459 € (Wi-Fi) ou 1 609 € (Wi-Fi + 5G). 16 Go/1 To : 1 759 € (Wi-Fi).

: Samsung Galaxy Tab S10 Lite : 6 Go de RAM/128 Go de stockage : 399 € (Wi-Fi) ou 459 € (Wi-Fi + 5G). 8 Go/256 Go : 469 € (Wi-Fi) ou 529 € (Wi-Fi + 5G).

:

La Galaxy Tab S11 Ultra serait donc vendue au même prix que sa prédécesseure. Espérons que cela sera aussi le cas chez nous, même si l'on pourra sûrement compter sur des offres spéciales de Samsung pour faire baisser la facture sous certaines conditions. La date de sortie supposée des Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra et Tab S10 Lite est le 4 ou le 5 septembre 2025.