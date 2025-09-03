Ces smartphones Samsung premium ne vont plus recevoir de mises à jour

Certains smartphones premium de Samsung, qui sont sortis en août il y a quelques années de cela, ont perdu en ce mois de septembre le support logiciel dont ils bénéficiaient jusqu'à présent.

Alors que le déploiement de One UI 8 s'accélère, plusieurs smartphones Samsung haut de gamme voient leur support logiciel s'arrêter et ne recevront plus de mises à jour, que ce soit de nouvelles versions d'Android ou des correctifs de sécurité. Les premiers appareils concernés sont les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, rapporte SamMobile. Derniers représentants de cette gamme emblématique de la marque, ils étaient sortis en août 2020 et bénéficiaient de trois ans de mises à jour majeures et de cinq ans de patchs de sécurité. Ils avaient déjà été privés, comme prévu, de One UI 7, ils n'auront plus droit à aucune mise à jour désormais.

Plus aucun Galaxy Note n'est donc pris en charge aujourd'hui, une page se tourne définitivement pour Samsung. Les Galaxy S Ultra sont le successeur spirituel des Note, mais même ces modèles s'en éloignent de plus en plus. Le Galaxy S25 Ultra n'a par exemple plus du tout de coins anguleux, mais arrondis. La compatibilité avec le S Pen est toujours d'actualité, mais Samsung préfère à présent délaisser l'accessoire pour privilégier d'autres aspects.

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont reçu leur dernière version majeure d'Android

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 changent aussi de statut en matière de suivi logiciel. Lancés en août 2021, ils sont compatibles avec One UI 7. Mais ils ne recevront pas de mise à jour vers One UI 8. Ils vont continuer à recevoir des correctifs de sécurité, mais à un rythme moins soutenu que jusqu'ici. Les propriétaires de ces smartphones pliables doivent dorénavant s'attendre à bénéficier de mises à jour de sécurité sur un rythme trimestriel, plutôt que mensuel.

Il n'est pas exclu que les Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 3 et Z Flip 3 reçoivent des patchs de sécurité non prévus de manière exceptionnelle si Samsung doit corriger une faille critique en urgence. Les smartphones restent fonctionnels, mais ils ne bénéficieront plus de nouveautés logicielles et d'optimisations. Ils seront aussi moins sécurisés face aux menaces les plus récentes.