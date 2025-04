La Samsung Galaxy Tab S10 FE (256 Go) profite d’une belle remise grâce à cette offre Amazon

La dernière tablette Samsung fait l'objet d'un deal à saisir sur le site Amazon. Pendant quelques heures seulement, la Galaxy Tab S10 FE incluant 256 Go de stockage bénéficie d'une réduction de 160 euros par rapport à son prix conseillé.

Comme vous le savez certainement, Samsung a dévoilé ses deux nouvelles tablettes au début du mois d'avril 2025 : la Galaxy Tab S10 FE et la Galaxy Tab S10 FE+. Quelques jours après avoir été officiellement commercialisée par le géant coréen, la Tab S10 FE de la gamme Galaxy perd déjà 160 euros de son prix chez Amazon.

Jusqu'à ce mardi 15 avril inclus, la Samsung Galaxy Tab S10 FE passe en effet de 679 euros à 519 euros. La réduction se fait grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce et à une autre remise de 60 euros réservée aux membres du programme Amazon Prime qui peut être testé gratuitement pendant 30 jours.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 256 Go de la tablette Samsung dont la référence est SM-X520NZAPEUB. De plus, l'appareil est fourni avec un stylet S Pen et un chargeur secteur de 25W. Et en bonus, la marque Samsung offre un clavier Book Cover Keyboard Slim (voir conditions).

La nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab S10 FE et ses points forts

À propos de ses points forts, la Galaxy Tab S10 FE liée au bon plan Amazon est une tablette équipée d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels, une densité de 249 ppp et une fréquence d’affichage de 90 Hz. On peut également trouver un processeur Exynos 1580, une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 8000 mAh, un espace de stockage extensible jusqu'à 2 To (grâce à une carte microSD non fournie), et le système d'exploitation mobile Android 15.

La partie APN de la tablette est composée d'une caméra arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 12 MP. Quant à la connectivité, celle-ci est constituée du Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS et d'un port USB-C.