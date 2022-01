Galaxy S21 FE : le smartphone Samsung est au meilleur prix pour les membres CDAV de Cdiscount, vite !

Ce sont les soldes d'hiver avant l'heure pour les membres CDAV de Cdiscount ! Pendant quelques heures seulement, les clients ayant un abonnement Cdiscount à volonté peuvent se procurer le Samsung Galaxy S21 FE à un prix de revient de 644 euros avec une paire d'écouteurs Galaxy Buds2 offerte. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

À moins de 48 heures du début des soldes d'hiver 2022, Cdiscount donne la possibilité à ses membres CDAV de bénéficier d'une offre intéressante sur le Galaxy S21 FE.

En effet, en ce lundi 10 janvier, le nouveau smartphone signé Samsung est vendu par le site marchand français à 744 euros au lieu de 759 euros grâce au coupon 15EUROS qui donne droit, comme son nom l'indique, à 15 euros de réduction. Le code promo doit être saisi durant l'étape de la commande. Pour information, les membres ayant un compte Cdiscount à volonté obtiendront la somme de 100 euros dans leur cagnotte CDAV. Grâce à ce bon d'achat, le prix de revient du téléphone atteint les 644 euros. Enfin, une paire d'écouteurs Sammsung Galaxy Buds2 est offerte (voir conditions).

Pour en revenir au smartphone, le samsung Galaxy S21 FE est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888 compatible 5G, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo se compose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP et la partie connectique comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C. Besoin d'en savoir plus ? Vous pouvez jeter un oeil à notre article associé à notre prise en main du Samsung Galaxy S21 FE.