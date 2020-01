Galaxy S20 : les fonds d’écran officiels en HD sont là, téléchargez-les dès maintenant

Les fonds d’écran officiels en HD du Galaxy S20 sont disponibles sur la toile grâce aux blogueurs du site XDA-Developers. L’occasion d’en apprendre plus sur les coloris potentiels des différents appareils de la gamme Galaxy S20.

Lundi 13 janvier, le leaker Max Veinbach révélait des photos volées du prochain Galaxy S20+. L’occasion de découvrir plusieurs détails sur le futur flagship de Samsung, à commencer par la présence d’un écran Infinity-O avec poinçon et d’un quadruple capteur photo accompagné d’un flash LED. Visiblement Max Weinbach avait encore quelques informations sous le coude puisque le leaker, relayé par les blogueurs de XDA-Developers, vient de dévoiler une dizaine de fonds d’écran officiels du Galaxy S20.

Au total, on trouve huit fond d’écrans et deux vidéos, qui seront tous et toutes disponibles par défaut sur les appareils de la gamme Galaxy S20. Comme le rappellent justement les rédacteurs de XDA-Developers, les fond d’écran officiels de Samsung ont pour habitude de refléter les coloris des smartphones auxquelles ils appartiennent. De fait, on retrouve ici du rose, du bleu, du noir et du blanc. Il y aurait donc de grandes chances pour que les Galaxy S20 soient proposés dans ces coloris.

Comme vous pouvez le voir sur les visuels ci-dessous, ces fonds d’écran demeurent assez différents des précédentes propositions de Samsung et on sait que le travail a été porté sur le détail, sur la texture et les couleurs. Probablement pour mettre en avant les qualités de l’écran AMOLED 120 Hz évoqué par certaines rumeurs.

Comment télécharger les fonds d’écran du Galaxy S20

À défaut de pouvoir poser vos mains sur le Galaxy S20, vous pouvez déjà profiter de ces sublimes fonds d’écran disponibles en 3200 x 3200 pixels. De plus, les propriétaires de smartphones Samsung pourront appliquer l’une des vidéos à leur écran de verrouillage, histoire d’imiter le Galaxy S20. Pour les télécharger, rien de plus simple il suffit de cliquer sur le lien mis à disposition par XDA-Developers, disponible ci-dessous. De quoi patienter avant la présentation officielle du Galaxy S20 et Galaxy Bloom (Fold 2) le 11 février 2020 à San Franciso.

Télécharger les fonds d’écran du Samsung Galaxy S20

Source : XDA-Developers