Galaxy S20 : son écran passe automatiquement de 120 à 60 Hz quand la batterie est faible

L’écran du Galaxy S20 ne fonctionne pas toujours à 120 Hz. Son taux de rafraichissement peut repasser à 60 Hz en fonction de l’état de la batterie ou des applications en cours de fonctionnement. Parmi les paramètres qui influencent ce passage automatique se trouvent la température de la batterie et l’autonomie restante.

Le Galaxy S20 et ses deux déclinaisons « Plus » et « Ultra » sont équipés d’un écran AMOLED Quad HD+ dont le taux de rafraichissement peut monter à 120 Hz. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas là. Parmi les autres modèles équipés d’écran 120 Hz, nous retrouvons notamment le Razer Phone 2, le ROG Phone II, le Redmi K30 ou encore le Realme X50 5G. Un taux de rafraichissement élevé offre une fluidité visuelle accrue, ce qui est appréciable pour les jeux ou pour le visionnage de vidéo.

La contrepartie de ce confort visuelle est une consommation d’énergie accrue. En effet, le taux de rafraichissement correspond globalement au nombre d’images affichées par seconde. Traduisez : l’écran du Galaxy S20 affiche 120 images toutes les secondes, contre 60 images par seconde habituellement. Afficher plus d’images demande évidemment plus de ressources au processeur. Même si l’Exynos 990 est largement capable d’absorber la charge, il lui faut tout de même de l’énergie pour le faire. Un écran 120 Hz grève donc l’autonomie.

Avant tout une mesure de sécurité

Selon Android Headline, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont équipés d’une fonctionnalité qui bride le taux de rafraichissement des écrans selon certaines conditions. La première condition est l’autonomie restante. Si le smartphone entre en mode d’économie d’énergie, il baisse automatiquement le taux de 120 Hz à 60 Hz. L’idée est bien évidemment de conserver autant d’énergie que possible et éviter au smartphone de s’éteindre inopinément. La deuxième condition est également liée à la batterie. Il s’agit de la température du composant. Si la batterie atteint ou dépasse les 42°C, le système d’exploitation bride le taux de rafraichissement de l’écran à 60 Hz. Ceci a pour but d’éviter un nouveau scandale sur les batteries (tousse… Galaxy Note 7… tousse…).

Dernière condition pouvant amener à baisser le taux de rafraichissement : lancer certaines applications qui ne nécessitent as un tel réglage. La liste des applications provoquant ce changement n’est pas connue (et ne sera certainement jamais complète). Notez que Samsung a intégré un réglage permettant à l’utilisateur de choisir le comportement du smartphone vis-à-vis du taux de rafraichissement. Un des réglages laisse au système d’exploitation le choix d’activer ou désactiver le taux à 120 Hz, tandis que les autres forcent l’activation permanente de l’un des deux modes, 60 ou 120 Hz.

