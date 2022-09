Samsung Galaxy S20 FE : le smartphone 5G est sous les 270 € pour les clients Sosh

Une vente privée exclusivement réservée aux clients Sosh permet d'acquérir le Galaxy S20 FE à moins de 270 euros. Pendant une durée limitée, le smartphone 5G de Samsung peut être obtenu à exactement 269 euros grâce à une réduction totale de 280 euros.

Jusqu'au mercredi 28 septembre 2022, à l'occasion d'une vente privée, le Samsung Galaxy S20 FE proposé dans un coloris bleu est vendu par la boutique en ligne Sosh au prix de 419 euros au lieu de 549 euros ; soit 130 euros de remise immédiate de la part de l'opérateur. Pour information, seuls les clients Sosh titulaires d'une offre mobile ou d'un abonnement Internet peuvent bénéficier de la réduction après s'être identifiés sur le site Sosh.

De plus, le smartphone la marque coréenne est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable avant le 30 septembre 2022 (voir conditions) et à un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange grâce au mode Click & Collect. Avec l'ODR et le bonus, le Galaxy S20 FE de Samsung est au prix de revient maximal de 269 euros.

Concernant ses points forts, le Samsung Galaxy S20 FE compatible 5G embarque un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un processeur Snapdragon 865, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), une batterie de 4500 mAh avec Quick Charge 2.0 et le système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.