Galaxy Z Flip : la fiche technique du smartphone à clapet se dévoile

Le Galaxy Z Flip (Fold 2) continue de faire parler de lui. Á quelques de la présentation de Samsung, Ishan Agarwal, un informateur indien réputé fiable, a publié plusieurs points clés de la fiche technique du smartphone pliable à clapet. Comme prévu, le terminal partage plusieurs points communs avec le Galaxy S20.

Ce 20 janvier 2020, Ishan Agarwal a dévoilé de nouvelles informations concernant le Galaxy Z Flip sur son compte Twitter. Pour l’heure, le véritable nom du smartphone n’a pas encore été confirmé. Si certains leakers tablent sur l’appellation « Galaxy Z Flip », une photo volée apparue sur Sina Weibo pointe plutôt du doigt « Galaxy Z ».

Quoi qu’il en soit, le smartphone à clapet de Samsung serait équipé d’un écran pliable Infinity Flex AMOLED de 6,7 pouces. Comme on a pu le voir sur les précédentes photos volées apparues en ligne, le constructeur a décidé de loger la caméra frontale de 10 MP dans un minuscule poinçon dans la dalle.

Lire également : le Galaxy Z Flip – serait 2 fois moins cher que le Galaxy Fold !

Même capteur photo principal que le Galaxy S20

Samsung miserait sur un double capteur photo arrière composé d’un module principal de 12 MP. Le constructeur fait l’impasse sur le capteur photo de 108 MP intégré au Galaxy S20 Ultra. Aux dernières nouvelles, le Z Flip serait en fait équipé d’un appareil photo similaire à celui du Galaxy S20 et du Galaxy S20+.

L’autonomie du Galaxy Z Flip serait confiée à une petite batterie de 3300 ou 3500 mAh. Il y a quelques jours, un tweet de Max Weinbach, un autre leaker, évoquait l’intégration d’une batterie de 3300 mAh. Grâce à cet accumulateur, le smartphone profiterait d’une autonomie similaire au Galaxy S10 de l’an dernier.

Toujours selon Ishan Agarwal, Samsung proposerait uniquement 256 Go de stockage interne sur son smartphone pliable.Un port Micro SD devrait permettre de bénéficier de plus de stockage supplémentaire. Sans surprise, le smartphone tournera sous une version retravaillée de la surcouche One UI 2.0. Enfin, le Z Flip serait proposé dans les coloris noir ou violet. On vous en dit plus dès que possible.