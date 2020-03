Samsung Galaxy M11 : un écran Infinity-O et une batterie de 5000 mAh au programme

Le Samsung Galaxy M11, successeur du M10, vient d’apparaître sur la boutique officielle américaine du constructeur. L’occasion d’en apprendre plus sur le design et la fiche technique de ce milieu de gamme toujours dépourvu de date de sortie.

Le Galaxy M11 s’était fait plutôt discret en début d’année 2020. Des informations du site SamMobile publiées en décembre 2019 nous avaient permis d’apprendre l’existence du Galaxy M11 et M31, les remplaçants des Galaxy M10 et M30, puis plus rien. Jusqu’à maintenant. Le milieu de gamme vient de faire surface sur le site de la boutique officielle US de Samsung. L’occasion parfaite de faire le point sur sa fiche technique et son design.

Ecran Infinity-O et processeur inconnu

Pour commencer, le Galaxy M11 embarque un écran Infinity-O de 6,4 pouces en définition HD+(750 x 1560 pixels) . On y retrouve le capteur selfie 8 MP en poinçon située dans la partie supérieure gauche de la dalle. Etrangement, Samsung ne précise pas sur le site quel processeur équipe le M11. Le constructeur mentionne néanmoins un CPU octo-core cadencé à 1,8 GHz. Ce SoC est accompagné de 3 Go de RAM ainsi que de 32 Go d’espace de stockage, le tout extensible via une carte Micro-SD jusqu’à 512 Go.

Concernant la partie photo, le Galaxy M11 profite d’un triple capteur photo arrière composé d’un objectif principal de 12 MP f/1.8, d’un capteur ultra grand-angle de 5 MP f/2.2 et enfin d’un objectif dédié à la profondeur de 2 MP. L’ensemble est aligné verticalement dans la partie supérieure gauche de la face arrière et abrite également un Flash dual-LED. Le lecteur d'empreintes digitales est quant à lui positionné au centre à l’arrière.

Du côté des connectivités, on retrouve du classique : Bluetooth 4.2, port jack 3,5 mm, Wi-Fi 2,4 GHz, et port USB Type-C. Pas de NFC à signaler. Sans surprise, le M11 est compatible avec toutes les montres connectées Samsung comme la Galaxy Watch Active 2, ou encore les Galaxy Buds, les fameux écouteurs sans fil de la marque sud-coréenne.

Le milieu de gamme sera proposé en trois coloris : noir, bleu, et violet. Pour l’instant et malgré sa présence sur la boutique officielle, Samsung n’a communiqué aucune date de sortie et aucun prix. Nous tiendrons cet article à jour dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet.