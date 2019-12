Samsung Galaxy M31 : une partie de sa fiche technique dévoilée

Testé sur l’application Geekbench, le Galaxy M31, successeur du Galaxy M30, a vu une partie de sa fiche technique dévoilée. Son chipset, sa quantité de mémoire vive, ainsi que la version d’Android préinstallée. Et il y a de bonnes surprises.

Il y a trois semaines, une fuite révélait que Samsung prépare le lancement de nouveaux Galaxy M. Deux modèles sont d’ores et déjà prévus : les Galaxy M11 et Galaxy M31, lesquels remplaceront les Galaxy M10 et Galaxy M30 que la firme coréenne a dévoilés en début d’année. Les deux numéros de série des deux futurs smartphones seraient SM-M115F et SM-315F.

Jusqu’à présent, les informations techniques à propos de ces deux smartphones étaient rares. Une première rumeur affirmait que le Galaxy M11 offrirait 32 Go de stockage minimum et que le Galaxy M31 en proposerait 64 Go. S’agit-il d’un minimum ou d’un maximum ? Pour l’instant, nous n’en savons guère plus sur l’espace disponible. En revanche, grâce à Geekbench, d’autres éléments techniques ont été révélés à propos du Galaxy M31.

Chipset récent et bonne version d’Android

Un smartphone, dont le numéro de série correspond à celui du Galaxy M31, a été testé avec le banc de test. Un passage qui a, comme toujours, laissé des traces dans les bases de données de Geekbench, offrant ainsi quelques éléments techniques. Le premier de ces éléments est le chipset. Le Galaxy M31 serait équipé de l’Exynos 9611, un composant octo-core que vous retrouvez dans le Galaxy M30s, le Galaxy A50s, mais aussi (et surtout) le tout récent Galaxy A51 présenté mi-décembre. Rappelons que le Galaxy M30 était équipé d’un Exynos 7904.

Gravé en 10 nm, l’Exynos 9611 est une version très légèrement améliorée de l’Exynos 9610. Ses cœurs Cortex-A73 sont cadencés à 2,3 GHz tandis que ses cœurs Cortex-A53 sont cadencés à 1,7 GHz. Son GPU est un ARM Mali-G72 MP3. Il est compatible LTE catégorie 12/13. Selon Geekbench, l’Exynos 9611 serait accompagné de 6 Go de mémoire vive. A titre de comparaison, le Galaxy M30s se décline en deux versions avec 4 Go de RAM ou 6 Go de RAM.

Dernier détail révélé par le benchmark, le Galaxy M31 serait équipé dès son lancement d’Android 10. Comme le laissaient entendre certaines rumeurs, Samsung aurait décidé de ne plus lancer de smartphones avec d’anciennes versions d’Android, même sur le milieu de gamme. Les récents Galaxy A01,A51 et A71, tous équipés d’Android 10, semblent confirmer cette tendance. Rappelons que précédemment Samsung attendait l’arrivée des Galaxy S pour décliner la nouvelle version d’Android sur son parc, que ce soit pour les anciens ou les nouveaux modèles.

