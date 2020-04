Galaxy S10 et Note 10 : Samsung déploie la mise à jour OneUI 2.1 pour tout le monde

Samsung vient de lancer le déploiement de OneUI 2.1 sur les Galaxy S10 et Note 10 à grande échelle. Certains utilisateurs avaient commencé à la recevoir depuis fin mars avec l’avant-dernière mise à jour de sécurité.

Le mois dernier, Samsung annonçait le début des mises à jour OneUI 2.1 pour les Galaxy S10 et Note 10. La nouvelle version de l’OS met les deux modèles quasiment sur le même pied d’égalité que les Galaxy S20, 20+ et S20 Ultra en termes de fonctionnalités. L’application caméra des S10/S10+ et Note/Note 10+ reçoit en effet toutes les fonctions introduites avec les modèles récents, notamment les fonctions Single Take, Night Hyperlapse ou encore le nouveau mode Pro pour les utilisateurs avancés.

Le déploiement de One UI 2.1 se faisait à compte gouttes dans certains pays, notamment en France où certains utilisateurs l’ont déjà reçu ces derniers jours. Mais beaucoup l’attendent toujours. Le déploiement à grande échelle aurait toutefois déjà commencé avec le patch de sécurité d’avril, et ce partout dans le monde. Les versions du firmware portent les références G97xU1UEU3DTC9 et N97xU1UEU3CTC9 respectivement pour les Galaxy S10 et Note 10, nous apprend SamMobile. Le premier pèse environ 1,4 Go contre 1,6 Go pour le Note 10.

Comment installer OneUI 2.1 sur les Galaxy S10 ou Note 10 ?

Si votre appareil est éligible, il est possible que vous ayez déjà reçu une notification de mise à jour OTA pour OneUI 2.1 ou cela ne devrait plus tarder. Mais en attendant, vous pouvez la rechercher manuellement en procédant comme suit.

Allez dans le menu Paramètres

Descendez vers le bas de l’écran et sélectionnez Mises à jour du téléphone

Appuyez sur Mise à jour logicielle

Sélectionnez Téléchargement et installation

Si la mise à jour est disponible, vous verrez deux options pour soit lancer la mise à jour dès maintenant ou la programmer pour une installation ultérieure. Voilà, c’est tout. N’hésitez pas à nous dire en commentaire si votre smartphone est à jour.

Source : SamMobile