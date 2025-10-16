Samsung corrige 26 failles de sécurité sur les Galaxy S24 avec la mise à jour d’octobre 2025

Samsung continue de peaufiner la stabilité de ses smartphones avec une nouvelle mise à jour Android. Après le déploiement de One UI 8 sur plusieurs modèles, c’est au tour de la gamme Galaxy S24 de recevoir un correctif important.

Depuis plusieurs années, Samsung a fait de la régularité de ses mises à jour un atout majeur. Le constructeur déploie chaque mois de nouveaux correctifs destinés à protéger ses appareils contre les failles découvertes dans Android. Ces correctifs, publiés en partenariat avec Google, permettent de maintenir la fiabilité du système et de prolonger la durée de vie des téléphones.

En ce mois d’octobre 2025, c’est la série Galaxy S24 qui reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité. Le déploiement a commencé en Thaïlande avant de s’étendre à d’autres régions. Le fichier pèse environ 455 Mo et n’apporte aucune nouveauté visible. Il se concentre sur la correction de 26 vulnérabilités, dont 14 liées au système Android et 12 propres à l’interface logicielle de Samsung.

La mise à jour d’octobre 2025 pour les Galaxy S24 corrige 26 failles avant l’arrivée de One UI 8.5

La marque précise que toutes les failles concernées étaient jugées prioritaires, bien qu’aucune ne soit critique. Ces correctifs visent à éviter les accès non autorisés et à renforcer la protection des données personnelles. Samsung recommande d’installer rapidement cette mise à jour, car elle apporte une meilleure stabilité générale du système et limite les risques liés aux applications tierces. La mise à niveau suit le déploiement progressif habituel : certains utilisateurs la reçoivent déjà, tandis que d’autres devront patienter encore quelques jours. Elle prépare aussi le terrain pour la future version One UI 8.5, attendue début 2026 avec les Galaxy S26.

En parallèle, Samsung poursuit le déploiement mondial de One UI 8, sa surcouche basée sur Android 16. Depuis septembre, cette version équipe déjà les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, ainsi que plusieurs modèles de la série S comme les Galaxy S23 et S24. Trois nouveaux appareils viennent d’y avoir droit : les Galaxy A53, A33 et XCover 7 Pro. Cette version améliore la fluidité générale du système et corrige les erreurs d’affichage présentes dans One UI 7. On peut donc voir que la marque prépare activement le terrain pour la prochaine étape de son interface, One UI 8.5.