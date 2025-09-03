Samsung Galaxy Event : comment suivre le lancement du Galaxy S25 FE et peut-être apercevoir le Galaxy Z TriFold en direct

La présentation officielle du Samsung Galaxy S25 FE arrive ! Elle sera peut-être l'occasion d'avoir un aperçu du Galaxy Z TriFold pliable en 3. Voici comment suivre la conférence en direct avec nous.

C'est un rituel auquel s'adonnent les constructeurs de smartphones chaque année : la tenue d'une conférence diffusée en direct pour présenter leurs nouveaux produits. Il y a même plusieurs événements de ce genre au cours des 12 mois. Si l'on prend l'exemple de Samsung, un dévoile les Galaxy S, un autre les Galaxy Z, puis un autre les Galaxy Tab, etc. Apple et Google en font de même, en mettant au moins une fois l'accent sur iOS et Android.

La prochaine en date concerne Samsung. Si l'on se réfère à l’accroche choisie par la marque, “une nouvelle porte d’entrée vers l’expérience Galaxy AI est sur le point de s’ouvrir“. Celles et ceux qui pariaient sur le nombre de fois où l'abréviation “AI” serait prononcée par les intervenants pourront continuer à jouer. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des appareils. Au moins 3, et peut-être 4. Mais d'abord, voyons comment vous pouvez suivre tout cela.

Quand et comment suivre la conférence de Samsung en direct ?

Vous pourrez suivre l'événement en direct avec nous grâce à la vidéo ci-dessus. La conférence Samsung démarre le mercredi 4 septembre à 11h30 heure française et devrait durer un peu plus d'une heure. Les interventions ne se feront pas en français, mais des sous-titres seront accessibles dans la langue de Molière si nécessaire. Notez que la vidéo sera aussi disponible sur le site de Samsung.

La rédaction de Phonandroid publiera bien sûr des articles détaillés sur les produits présentés par la firme. Vous y retrouverez leur fiche technique, les prix, ainsi que tout ce qu'il faut savoir d'autre sur les nouveaux appareils. À propos : quels sont ceux que nous allons pouvoir découvrir ?

Que va présenter Samsung lors du Galaxy Event ?

Plusieurs appareils très attendus vont enfin être dévoilé officiellement lors de la conférence. Officiellement, Samsung n'a pas donné de nom. Dans son invitation, la marque parle de “découvrir une expérience mobile plus fluide sur une gamme d’appareils étendue, des tablettes haut de gamme au dernier-né de la série Galaxy S25“.

Commençons par la fin avec ce “dernier-né” qui est sans aucun doute le Galaxy S25 FE. Pensé pour être le Galaxy S25 abordable tout en restant haut de gamme, il doit succéder à un Galaxy S24 FE qui nous avait laissé sur notre faim. Nous espérons donc des améliorations significatives dans ce nouveau modèle pour lequel assez peu d'informations ont fuité au final.

On ne peut pas en dire autant des “tablettes haut de gamme” que Samsung va également présenter. On sait déjà presque tout sur les Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra, de leurs caractéristiques à leurs prix supposés. La conférence sera surtout l'occasion de confirmer ou non les données déjà à disposition.

Verra-t-on le premier smartphone pliable en 3 de Samsung ?

C'est la grande inconnue, celle qui pourrait créer la surprise. Samsung prépare depuis quelques temps déjà un smartphone pliable en 3, mais officiellement, il n'a pas été dévoilé. Pour le moment, les dernières rumeurs tablent plus sur une présentation du Galaxy Z TriFold vers la fin du mois de septembre 2025, en même temps qu'un casque et des lunettes connectées.

Mais cela ne veut pas dire que la firme sud-coréenne gardera le silence lors du Galaxy Event du 4 septembre. Ce serait une bonne occasion de diffuser un court teaser montrant la silhouette du mobile par exemple, même si l'on a déjà une bonne idée de ce à quoi le Galaxy Z TriFold va ressembler. Réponse bientôt.