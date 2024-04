Le Samsung Galaxy Book 3 Pro est presque à -50 % chez Rue du Commerce

Un PC portable de Samsung est à l'honneur sur le site Rue du Commerce. Pour ce début du mois d'avril 2024, le Samsung Galaxy Book 3 Pro fait l'objet d'une belle réduction de presque 50 %.

Pour ce nouveau deal dédié au domaine de l'informatique, Rue du Commerce a pris la décision de faire baisser le prix du Galaxy Book 3 Pro de Samsung. Affiché au tarif conseillé de 1999,99 euros, le PC portable du géant coréen est proposé par le site e-commerce français à 1099,99 euros grâce à une remise immédiate de 900 euros.

À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne le coloris beige et la version française du PC portable. Aussi, des frais de port à hauteur de 2,99 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison du produit en point relais.

Digne successeur du Galaxy Book 2 Pro, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est un PC portable qui possède un écran OLED de 14 pouces avec une résolution de 2880 x 1800 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. L'ordinateur de la marque coréenne est aussi équipé d'un processeur Intel Core i7 13e Gen, d'une carte graphique Intel Iris Xe, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD. L'ensemble est alimenté par une batterie de 63 Wh et tourne sous le système d'exploitation Windows 11. On retrouve enfin la technologie sans fil Bluetooth 5.1, la norme Wi-Fi 6E, un port USB Type-A 3.2, deux ports USB Type C (Thunderbolt 4.0) ou bien encore un port HDMI.