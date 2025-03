Le Samsung Galaxy A55 tombe à son prix le plus bas pour les ventes flash d’Amazon

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir le Galaxy A55 ! Pour ses Ventes Flash de Printemps, Amazon propose le smartphone Samsung à son prix le plus bas. Et cerise sur le gâteau, le site e-commerce offre un chargeur secteur.

Comme vous le savez certainement, les Ventes Flash de Printemps d'Amazon ont lieu jusqu'au lundi 31 mars 2025. Au cours de l'événement commercial, le célèbre site e-commerce effectue des offres promotionnelles sur une sélection de produits high-tech, dont les smartphones. Parmi les offres du moment, on peut trouver le Galaxy A55 à prix réduit.

Proposé dans un coloris lilas, le smartphone Samsung avec 128 Go de stockage passe de 499 euros à 369,99 euros grâce à une remise immédiate de plus de 25 % de la part d'Amazon. Cela représente une économie de 130 euros. Pour information, le téléphone est fourni avec un chargeur secteur de 25W.

Vente flash Amazon : le prix du smartphone Samsung Galaxy A55 est en baisse

Dévoilé au même moment que le Galaxy A35, le Samsung Galaxy A55 est doté d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz, un verre Gorilla Glass Victus+ et une densité de 389 ppi. Le smartphone de la marque coréenne dispose aussi d'un processeur Exynos 1480 Octo-Core cadencé à 2.75 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 14 lié à une surcouche One UI.

Quant à l'APN, un triple capteur de 50 MP (f/1.8, OIS) + 12 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 5 MP (macro, f/2.4, zoom digital x10) et une caméra frontale de 32 MP (f/2.2) sont de la partie. Enfin, la connectivité se compose du Bluetooth 5.3, du GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), de l'USB Type C, de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Pour plus de détails, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié du test du Samsung Galaxy A55.