Galaxy A52 et A72 : une fuite dévoile design et fiche technique avant l’annonce

Les Galaxy A52 et Galaxy A72, les deux prochains milieu de gamme de Samsung, se dévoilent dans une nouvelle fuite. Quelques heures avant l'annonce officielle, un informateur réputé a mis en ligne des visuels montrant le design des deux téléphones. Le leaker confirme aussi plusieurs points de la fiche technique des deux terminaux.

Ce lundi 15 mars 2021, Evan Blass, célèbre leaker de la galaxie smartphone, a publié plusieurs images officielles montrant les Galaxy A52 et Galaxy A72. “J'ai rassemblé les images de toutes les variantes de coloris qui devraient être disponibles au lancement, ainsi que quelques images marketing montrant les principaux arguments de vente” explique Evan Blass.

Visuellement, les deux smartphones milieu de gamme sont similaires. Sur la face avant, on trouve un écran perforé. Les bordures autour de la dalle tactile paraissent plutôt épaisses, notamment la bordure inférieure, le fameux menton. Ce n'est pas étonnant sur des téléphones orientés milieu de gamme. Sur la face arrière, Samsung loge les différents capteurs photo dans un bloc rectangulaire qui ressort légèrement de la structure.

Samsung promet 2 jours d'autonomie sur les Galaxy A52 et A72

Les images marketing publiées par Evan Blass confirment que les deux smartphones sont certifiés IP67. Ils peuvent résister à un plongeon dans l'eau à un mètre de profondeur pendant 30 minutes et résister aux éclaboussures et à la poussière. Une image, visiblement destiné au site web de Samsung, confirme la présence d'un écran Super AMOLED Full HD+ sur les deux variantes. Le A52 est construit autour d'une dalle de 6,5 pouces, contre 6,7 pouces pour le A72.

L'autonomie du A52 est confiée à une batterie de 4500 mAh. De son côté, le A72 est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Grâce à ce hardware, Samsung promet jusqu'à jours d'autonomie avec une seule recharge. Côté photographie, Samsung mise sur un appareil photo composé de 5 objectifs. Le A72 embarque un zoom optique 3X, absent du A52. La fuite révèle la fiche technique complète de l'appareil photo du A52 5G. On y trouve un objectif principal de 64 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels, un module ultra grand angle de 12 mégapixels et un objectif destiné à mesurer la profondeur de champs de 5 mégapixels.

Enfin, le géant de Séoul propose 128 Go de stockage interne (extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte Micro SD) et 6 Go de RAM. Pour mémoire, Samsung présentera les Galaxy A52 et Galaxy A72 dès le mercredi 17 mars 2021 à 14H30. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de Galaxy A ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Evan Blass