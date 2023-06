Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 devraient être présentés par Samsung fin juillet

Comme tous les ans, Samsung va tenir une conférence Unpacked au cœur de l’été pour présenter ses smartphones pliables. En 2023, elle n’aura pas lieu en août, mais à la fin du mois de juillet, selon une page du site officiel retirée depuis.

Tous les ans, Samsung tient une conférence début août pour y présenter ses téléphones ultra hauts de gamme. Un rendez-vous longtemps réservé aux Galaxy Note, mais maintenant dédié à ses produits pliables, à savoir le Z Fold et le Z Flip. Rebelotte en 2023, mais avec un petit changement.

En effet, une page sur le site de Samsung, retirée depuis, a indiqué que la conférence se tiendrait à la fin du mois de juillet. Pas de date précise donnée, mais cela tend à confirmer une rumeur du mois de mai qui plaçait l’Unpacked au 26 juillet.

Samsung devrait présenter ses smartphones pliant au mois de juillet

Cette conférence Unpacked va aussi connaître un petit changement d’adresse. Le constructeur précise qu’elle se tiendra à Séoul, dans son fief. Une première. TM Roh, président de la division mobile de la firme coréenne, précise dans le communiqué :

« Tenir l’Unpacked à Séoul revêt une grande importance, puisque c’est une ville qui est devenue l’épicentre de l’innovation et de la culture du pliable ».

La conférence devrait donc être l’occasion pour la marque de présenter ses nouveaux téléphones pliables. Les deux modèles sont très attendus, puisqu’ils devraient apporter une certaine innovation à la gamme. Les rumeurs voient ainsi une nouvelle charnière pour le Galaxy Z Fold 5, ce qui le rendrait à la fois plus solide et plus fin. Le Z Flip 5 devrait lui bénéficier d’un écran extérieur plus grand de 3,4 pouces, ce qui le rendrait beaucoup plus agréable à utiliser en mode fermé.

En plus de ces smartphones, Samsung pourrait également lever le voile sur ses nouvelles tablettes : les Galaxy Tab S9, Tab S9+ ainsi que la Tab S9 Ultra. Une mise à jour technique qui ne devrait pas révolutionner la gamme. Seule petite chose intéressante à signaler, le modèle de base devrait se voir équipé d’un écran OLED, et non d’un LCD comme c'était le cas jusqu’à présent.

On se donne donc rendez-vous au mois de juillet prochain.