Samsung crée la déception en retardant le lancement de son casque XR et de son tri-fold

Deux nouveautés très attendues devaient être présentées par Samsung fin septembre : un casque de réalité mixte et un smartphone pliant inédit. Finalement, le calendrier change et leur lancement est repoussé. Voici jusqu'à quand vous devrez attendre pour découvrir ces deux appareils.

Samsung a pris l’habitude d’occuper toute l’année avec de nouveaux produits. Au printemps, ce sont les Galaxy S qui ouvrent le bal. L’été est consacré aux modèles pliables, puis viennent les tablettes et les accessoires. Cette cadence permet à la marque de rester visible face à une concurrence de plus en plus forte, notamment Apple et les fabricants chinois. Mais ce calendrier bien huilé vient d’être bousculé par deux reports de dernière minute.

Mais cette fois, le planning est bousculé. Selon plusieurs médias coréens dont ETNews, Samsung a choisi de reporter deux annonces initialement prévues le 29 septembre. Il s’agit de son premier casque XR, développé sous le nom de code Project Moohan, et de son premier smartphone tri-fold. Ces deux produits ne seront finalement pas présentés ensemble comme prévu, mais à des événements distincts.

Le casque XR de Samsung sera présenté le 21 octobre lors d’un événement en ligne

Le casque de réalité mixte sera officiellement dévoilé le 21 octobre, lors d’une présentation en ligne. Ses caractéristiques y seront détaillées, mais la date de commercialisation reste pour le moment inconnue. Le report serait lié à des ajustements marketing et à des tests qualité supplémentaires. En Corée, son prix évoqué est d’environ 2 millions de wons, soit 1140 euros. Cela le placerait moins cher que l’Apple Vision Pro, mais plus coûteux qu’un Meta Quest 3. Les premières informations évoquent une production limitée à 100 000 unités, ajustée ensuite selon la demande.

Le smartphone tri-fold devait lui aussi être dévoilé en septembre, mais il faudra attendre la fin octobre ou novembre. Ce modèle à écran triple pliage marquerait une nouvelle étape après les Galaxy Z Fold et Z Flip. Il pourrait dans un premier temps rester réservé à la Corée et à la Chine, sans garantie de lancement mondial. En parallèle, Samsung et Google travaillent aussi sur des lunettes XR attendues début 2026, aux côtés de la prochaine génération Galaxy S26.