Samsung casse le prix du Galaxy S25 Ultra et vous gâte avec une montre connectée et une tablette offertes !

Samsung propose une série de réductions sur le Galaxy S25 Ultra, avec des cadeaux en bonus, et pas des moindres. Cette offre est valable seulement ce week-end.

Le Galaxy S25 Ultra fait l’objet d’une grosse réduction grâce à une série d'offres proposées sur le site officiel de Samsung. Le smartphone le plus avancé du catalogue voit ainsi son prix chuter considérablement.

La marque vous offre en plus la Galaxy Watch 7 d’une valeur de 320 € ainsi que la Tab A9+ (128 Go) d’une valeur de 300 €.

Galaxy S25 Ultra : jusqu’à 330 € de remise, avec des cadeaux en bonus

Dans un premier temps, Samsung propose une remise de 10 € par tranches de 100 € avec le code promo PAPA10, un code qui annonce la fête des Pères. Au lieu de 1472 €, la version de base du Galaxy S25 Ultra qui dispose de 256 Go de stockage vous revient ainsi à 1329 €. Cela correspond à une réduction de 140 €. En fonction de la capacité de stockage, cette réduction monte jusqu’à 180 €.

Ensuite, vous pouvez aussi bénéficier d’un bonus de reprise de 150 € qui est appliqué sous forme de réduction immédiate au panier, en plus du montant de la reprise. Notez que ce bonus vous est offert, quel que soit l’état de l’appareil que vous souhaitez faire reprendre.

Et enfin, la Galaxy Watch 7 et la Tab A9+ 128 Go s’ajoutent automatiquement au panier. Mais attention, l’offre est valable ce week-end encore : jusqu’au dimanche 1er juin pour la montre connectée et jusqu’au lundi 2 juin pour la tablette.

Le code promo PAPA10 est lui aussi valable jusqu’au 2 juin. Il vous reste donc quelques jours, voire quelques heures pour profiter des trois offres. Notez qu’en plus de tout ceci, Samsung vous offre également 6 mois d’abonnement à Gemini Advanced, avec 2To d’espace de stockage en ligne (une valeur de 131 €).

N'hésitez pas à lire notre test complet du Galaxy S25 Ultra pour en savoir plus sur le smartphone. Et pour finir, sachez que les autres smartphones de la série, en l'occurrence le Galaxy S25, le S25+ et le tout nouveau Galaxy S25 Edge que nous avons déjà testé pour vous sont aussi en promo. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix en cliquant sur le lien ci-dessous.