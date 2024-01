Avec ce bidet connecté à 2000€, vous n’irez plus jamais aux toilettes comme avant

Le constructeur Kohler vient de dévoiler un tout nouveau produit de luxe pour ceux qui exigent le meilleur pour leurs passages aux toilettes. Avec son nouveau bidet Purewash E930, c’est une toute nouvelle expérience connectée que propose ce dernier. Si vous avez toujours rêvé de demander à voix haute à vos toilettes de vous nettoyer les fesses, c’est le moment ou jamais de craquer.

On trouve de tout au CES 2024 : des ordinateurs, des smartphones, des smart TV et… des toilettes. Il est bien loin le temps où l’on se contentait de faire ses affaires puis de tirer la chasse à la main. Le futur, ce sont les toilettes connectées. Et le futur du futur, c’est les toilettes qui répondent aux commandes vocales. C’est en tout cas ce que croit Kohler, un fabricant qui vient de dévoiler son tout nouveau bidet, capable de transformer n’importe quelle toilette en une expérience pour le moins insolite.

Le Purewash E930 — au nom aussi doux qu’évocateur — est ainsi connecté à Google Home et Amazon Alexa. Autrement dit, grâce à ce bidet, il est tout à fait possible de demander à voix haute à vos toilettes d’activer le jet nettoyant, de régler la pression puis de souffler de l’air chaud pour ressortir de votre session plus propre que jamais. Que les plus timides se rassurent : il est également possible de faire tout cela en restant parfaitement muet, via l’application Kolher Connect.

Quand les toilettes deviennent une expérience luxueuse

Mais ça ne s’arrête pas là. Le PureWash E930 propose également un siège chauffant, différents jet et température de l’eau, ainsi qu’une télécommande pour contrôler le tout. Vous vous réveillez en pleine nuit pour une envie pressante ? Qu’à cela ne tienne, il suffit d’activer les lumières LED de votre bidet pour vous retrouver dans le noir parmi tous ses boutons sans réveiller votre partenaire.

Nécessairement, toute cette expérience particulièrement luxueuse a un prix, et il est peu reluisant. Il faudra s’acquitter de 2149 dollars, soit 1962 €, pour transformer votre toilette en soucoupe volante — ou presque. On notera également qu'il s'agit là d'une des produits d'entrée de gamme chez Kohler. À ce prix, on comprendra que vous préfériez continuer vos affaires dans le silence et la sobriété.