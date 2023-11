IKea lance trois nouveaux capteurs pour renforcer la sécurité de votre domicile

Ikea continue de développer sa gamme de produits domotiques. En effet, le géant suédois vient de lancer trois nouveaux capteurs pensés pour renforcer la sécurité de votre domicile.

Depuis quelques années maintenant, Ikea s'est lancé comme de nombreuses enseignes de grande distribution sur le marché de la domotique. Le géant suédois a par exemple lancé sa gamme d'ampoules connectées et pont de connexion Tradfri, une alternative compatible avec l'écosystème de luminaires Phillips Hue. C'est en 2019 que Ikea a choisi d'accélérer le lancement d'objets connectés à petit prix.

Ainsi, nous avons eu le droit aux enceintes connectées développées en partenariat avec Sonos, sans oublier les SmartShades, des stores connectés vendus à prix abordable. En ce mardi 28 novembre 2023, le leader mondial des meubles en kit annonce le lancement de trois nouveaux capteurs domotiques sous la marque Zigbee.

Ikea lance trois capteurs pour renforcer la sécurité de son domicile

Ces capteurs se destinent avant tout aux utilisateurs désireux de renforcer la sécurité de leur domicile. Nous avons tout d'abord Parasoll, un capteur pour surveiller l'ouverture de vos portes et fenêtres. Ce capteur peut envoyer une notification aux utilisateurs lorsque ces points d'accès sont ouverts ou fermés, pratique pour être alerté en cas d'intrusion.

On poursuit avec le Vallhorn, un détecteur de mouvement qui peut être installé à la fois à l'extérieur (il bénéficie d'une certification IP44 contre les éclaboussures et la pluie) ou à l'intérieur du domicile. Il permet d'activer des lumières à distance lorsqu'un mouvement est détecté. Il est alimenté par trois piles AAA et peut être couplé jusqu'à 10 ampoules intelligentes Ikea.

On conclut enfin le tour d'horizon de cette nouvelle gamme avec le Badring, un détecteur de fuites d'eau. Comme l'indique son intitulé, ce capteur doit être placé près de vos arrivées d'eau ou bien à proximité de votre machine à laver, de votre lave-vaisselle, votre chaudière, etc. Lorsqu'une fuite est détectée, il déclenche une alarme (60 db selon Ikea) et envoie une notification à l'utilisateur.

“Chez Ikea, nous voulons rendre la vie connectée plus simple et plus pratique pour tous. Nos capteurs fusionnent la technologie avec notre expertise en matière d'ameublement pour fournir des solutions abordables qui améliorent les moments quotidiens à la maison”, a déclaré David. Selon nos confrères de The Verge, ces produits seront vendus aux alentours des 10 dollars aux Etats-Unis, on peut donc espérer avoir des prix similaires en France. D'après Ikea, les capteurs Parasoll et Vallhorn seront commercialisés dès janvier 2024. Quant au détecteur de fuites d'eau Badring, il faudra attendre avril 2024 pour le retrouver en magasin.