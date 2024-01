Samsung annonce la GDDR7, la mémoire vive la plus rapide au monde

Samsung prévoit de dévoiler la mémoire GDDR dans un mois. Avec une vitesse impressionnante de 37 Gbps, elle est la plus rapide du monde. Elle promet d'améliorer significativement les performances des GPU, tout en optimisant leur efficacité énergétique et leurs coûts d'implémentation.

L'avènement de la mémoire GDDR7 par Samsung risque de marquer une révolution dans le domaine des technologies graphiques en promettant des performances inégalées pour les futurs appareils. Cette évolution est particulièrement significative pour les séries RTX 5000 de NVIDIA, où les attentes en matière de vitesse et d'efficacité sont considérables. Bien que les spéculations sur la vitesse de ces prochaines cartes graphiques varient, l'intégration de la GDDR7 pourrait être le facteur décisif pour atteindre des sommets de performance auparavant inespérés.

Les modèles RTX 5000, attendus avec impatience dès 2024, sont au cœur des discussions concernant les avancées futures en matière de graphisme et d'intelligence artificielle. La RTX 5090, en particulier, est pressentie pour offrir une puissance deux fois supérieure à celle de son prédécesseur, la 4090, grâce notamment à l'adoption de la mémoire vive GDDR7.

Dans le cadre de l'évolution constante des technologies de mémoire, Samsung s'apprête à franchir une nouvelle étape avec sa mémoire GDDR7. Prévue pour être présentée lors de la conférence IEEE International Solid-State Circuit en février 2024 à San Francisco, cette innovation se distingue par son utilisation du codage PAM3. Ce choix technologique permet d'atteindre des taux de transmission de données nettement supérieurs par cycle comparativement au NRZ, sans nécessiter des fréquences de bus mémoire élevées. Elle permet ainsi d'obtenir des vitesses plus élevées sans augmenter la consommation d'énergie.

Ainsi, la GDDR7 se positionne non seulement comme une amélioration par rapport à la GDDR6 en termes de performances mais aussi comme une solution plus économe en énergie et moins coûteuse à implémenter, promettant une vitesse de 37 Gbps par broche. Par rapport au modele actuel de 24 Gbps, elle offre une amélioration de performance de 1,4 fois et une efficacité énergétique accrue de 20%.

L'introduction de la mémoire GDDR7 par Samsung est attendue avec impatience, non seulement pour son impact potentiel sur la prochaine génération de GPU d'AMD et NVIDIA, mais aussi pour ses implications plus larges dans les secteurs de la graphique et de l'intelligence artificielle. Avec des innovations telles que quatre modes de lecture différents et la capacité d'émettre deux commandes indépendantes en parallèle, elle promet d'optimiser l'efficacité de la mémoire et la consommation d'énergie.

