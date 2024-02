La Nvidia RTX 4080 SUPER est déjà en rupture de stock presque partout

Victime de son succès ou de stocks sous-estimés, il est déjà très difficile de se procurer un exemplaire de la carte graphique Nvidia RTX 4080 SUPER. Dans certains pays, les seuls en vente le sont au-dessus du prix du marché.

Quand il s'agit d'acheter ou monter un nouveau PC, voire de faire évoluer le sien, on peut toujours se dire qu'il vaut mieux attendre la prochaine génération de carte graphique. Mais comme de nouveaux modèles sortent tous les ans, il y a bien un moment où il faut se lancer. Après l'annonce surprise de l'arrêt de commercialisation des Nvidia RTX 4070 Ti et 4080, puis celle de leur remplaçantes en version SUPER, certains se sont dit que c'était le bon moment de sauter le pas.

Et ils ont raison. Même si la RTX 4080 est loin de démériter, la 4080 SUPER est plus performante tout en étant moins chère. Que demande le peuple ? De pouvoir s'en procurer une, ce qui n'est pas une mince affaire. En date de publication de cet article, cela ne fait même pas un mois que la dernière carte graphique haut de gamme de Nvidia est sortie, et déjà la plupart des sites de e-commerce affiche “Rupture de stock” à côté de presque toutes ses déclinaisons. Si vous avez de la chance, quelques unes indiquent une attente de 15 jours au minimum avant d'être de nouveau disponibles.

La Nvidia RTX 4080 est déjà épuisée dans de nombreuses boutiques en ligne

Deux raisons principales peuvent expliquer ce constat. La première est une forte demande. Cela paraît plausible. Même si c'est désormais derrière nous, il fut un temps où trouver une carte graphique sans débourser 2 fois son prix initial était un parcours du combattant. Beaucoup de gens ont donc attendu que les choses se tassent avant de mettre la main au portefeuille. C'est d'autant plus vrai pour la RTX 4080 qui n'a pas reçu un accueil enthousiaste à sa sortie, poussant à la patience.

La deuxième explication est à chercher du côté des stocks initiaux. Trop faibles, ils auraient été sous-estimés par Nvidia, créant la situation de pénurie actuelle. Il est bien sûr impossible d'affirmer avec certitude quelle est la vérité, sachant qu'elle se situe sûrement dans un entre-deux. En revanche, notez qu'il est plus simple de se procurer une RTX 4070 SUPER ou 4070 Ti SUPER, même si là aussi, les stocks commencent à partir.

Source : VideoCardz