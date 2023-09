Nvidia RTX 5090 : la carte graphique serait 2 fois plus puissante que la 4090

Selon les dernières rumeurs en provenance de sources fiables, la carte graphique RTX 5090 de Nvidia proposerait une vraie évolution comparée à la génération précédente. On attend des performances presque doublées.

On est pas encore prêt de la voir, mais elle fait déjà parler d'elle. La prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia, RTX 50, pourrait arriver en 2025. En rassemblant les affirmations de leakers reconnus, on remarque déjà que la nouvelle gamme marquera le début d'une nouvelle appellation pour son architecture. Terminé “Ada Lovelace”, bienvenue “GB20X”. Par exemple, la RTX 5090 afficherait GB202. Le nom de code pour les prochaines cartes de Nvidia est Blackwell. Il intègre aussi bien les modèles destinés aux datacenters que ceux pour les joueurs.

Toujours selon ces mêmes sources fiables, les caractéristiques techniques de la RTX 5090 se précisent. Il ne s'agit pas de donner des chiffres exacts, mais des pourcentages d'évolution par rapport à la RTX 4090 de la génération actuelle. On peut toutefois en déduire facilement des fréquences ou autre capacité mémoire. Sur le papier, la RTX 5090 s'annonce puissante. Gardez tout de même en tête qu'il s'agit d'informations non confirmées.

La RTX 5090 de Nvidia serait une version fortement améliorée de la 4090

Voyons d'abord les pourcentages d'évolution en question entre la 5090 et la 4090 :

+ 50 % de cœurs.

+ 52 % de mémoire.

+ 78 % de cache L2.

+ 15 % de fréquence (du processeur).

1,7 fois plus performante.

En comparant cela avec la 4090 21 Go, la RTX 5090 afficherait 32 Go de mémoire vidéo (+ 52,4 %). On suppose que la série des RTX 50 utilisera de la mémoire GDDR7, contre la GDDR6 actuelle. Les 15 % de fréquence en plus signifient que la fréquence du processeur de la 5090 atteindrait 2,9 GHz. Dans les faits, elle montera sûrement à 3,0 GHz voire mieux. Enfin, 78 % de cache L2 en plus suggère que la prochaine carte graphique haut de gamme de Nvidia profiterait de 128 Mb de cache L2.

Au final, le leaker Panzerlied affirme que la RTX 5090 sera 1,7 fois plus performante que la RTX 4090. La différence avec la génération précédente serait donc très marquée. Il faudra bien sûr attendre une fiche technique officielle avant de se réjouir, et surtout un prix.

Source : VideoCardz