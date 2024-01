Nvidia RTX 5080 : la carte graphique utiliserait moins d’énergie que la RTX 4080

Nvidia est connu pour repousser les limites de la performance graphique avec sa série de cartes GeForce RTX, mais aussi pour exiger beaucoup de puissance de la part des systèmes des utilisateurs. Cela pourrait changer avec la prochaine génération.

Les cartes GeForce RTX de Nvidia sont puissantes, mais aussi gourmandes en énergie. La dernière RTX 4080, par exemple, utilise une puissance totale de 320 W TBP (total board power), ce qui signifie qu'elle a besoin d'un bloc d'alimentation et d'un système de refroidissement puissants pour fonctionner correctement. Mais qu'en est-il de la prochaine génération de cartes RTX, la série RTX 5000, qui devrait être lancée fin 2024 ou début 2025 ?

Les cartes de cette série, telles que la RTX 3080 ou la GTX 1080, sont généralement les plus populaires et les plus puissantes parmi les joueurs, et elles donnent le ton pour le reste de la gamme. Le TBP moyen de ces cartes au cours des 15 dernières années était d'environ 240W, avec quelques variations en fonction de la concurrence avec AMD, le principal rival de Nvidia sur le marché des cartes graphiques. Nvidia a tendance à augmenter la puissance et les performances de ses cartes lorsque AMD représente une menace sérieuse. Toutefois, cela implique également un compromis, car une consommation d'énergie plus élevée se traduit par des coûts, des températures et des niveaux de bruit plus importants.

Les RTX 5000 seraient moins énergivores

Alors que les RTX 3080 et RTX 4080 consommaient beaucoup plus que leurs prédécesseurs, Nvidia pourrait changer de stratégie avec la série RTX 5000, qui utilisera probablement le nœud de processus 3 nm. Cela signifie que Nvidia disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour améliorer son architecture et ses vitesses d'horloge, sans augmenter la taille de la matrice ou la consommation d'énergie. En fait, Nvidia pourrait même abaisser le TBP de ses cartes, afin de les rendre plus attrayantes pour les joueurs qui se soucient de l'efficacité, du bruit et des températures.

Plusieurs spécialistes estiment que la RTX 5080 pourrait avoir un TBP d'environ 275W, soit 45W de moins que la RTX 4080. Cela rendrait la RTX 5080 compatible avec des boîtiers de PC plus petits et plus silencieux, et également plus abordable en termes de besoins en alimentation et de factures d'électricité.

La RTX 5080 sera-t-elle moins puissante que la RTX 4080 ?

Cependant, cela ne signifie pas que la RTX 5080 sera moins puissante que la RTX 4080. Au contraire, la RTX 5080 pourrait encore offrir une augmentation significative des performances de jeu, grâce aux améliorations architecturales et aux augmentations possibles de la vitesse d'horloge que le processus 3 nm permet.

La RTX 5080 pourrait ne pas présenter une augmentation considérable du nombre de cœurs CUDA, car la réduction du TBP limite la quantité de transistors pouvant être intégrés dans la puce. Néanmoins, elle pourrait bénéficier d’une augmentation modeste de 10 ou 20 %, ou même une diminution, comme la GTX 980 par rapport à la GTX 780, sans sacrifier les performances.

Le principal facteur qui déterminera les performances de la RTX 5080 sera son prix. Nvidia est connu pour faire payer plus cher ses cartes haut de gamme, en particulier dans l'ère RTX, où nous avions vu la génération précédente battre des records. Pour rappel, la RTX 4080 avait été lancée chez nous à 1469 euros, ce qui était inaccessible pour de nombreux joueurs.

Si la RTX 5080 arrive au même tarif ou même à un prix moins élevé, elle pourrait devenir une option très intéressante pour les joueurs qui souhaitent bénéficier des meilleures performances et de la plus grande efficacité possible, puisque c’est ce qui avait été quelques fois reproché à la génération précédente. En attendant d’en savoir plus, tous les yeux sont pour l’instant tournés vers les prochaines RTX 4000 Super, qui arriveront d’ici quelques jours seulement.