RTX 5000 : les prochaines cartes graphiques de Nvidia ne seraient pas aussi rapides qu’espéré

Les leakers Kopite7kimi et RedGamingTech ont donné de nouvelles informations concernant les spécifications des prochaines cartes graphiques GeForce RTX 5000 “Blackwell” de Nvidia.

Alors qu’on attend toujours avec impatience l’arrivée des cartes graphiques RTX 4000 « Super » dès le début de l’année prochaine, on en sait déjà un peu plus au sujet de la fiche technique de la prochaine génération, les RTX 5000.

Selon RedGamingTech, un célèbre leaker sur YouTube, et Kopite7kimi, un contributeur régulier aux spéculations sur les GPU, les prochains GPU devraient intégrer de la mémoire RAM vidéo GDDR7 signée Samsung. Le passage à la GDDR7 est considéré comme une évolution significative, promettant des performances accrues par rapport à la mémoire GDDR6 actuelle. RedGamingTech suggère que la bande passante pourrait atteindre environ 1,5 To/s, ce qui donnerait un coup de pouce substantiel aux performances globales de la carte graphique.

La RTX 5090 offrirait le même bus que la RTX 4090

Malgré ce changement important, le développement des RTX 5000 ne se déroulerait pas exactement comme prévu. L’idée d'un monstrueux bus mémoire de 512 bits, suggérée par Kopite7kimi, a été écartée.

Bien que la configuration exacte de la mémoire ne soit pas mentionnée pour le GPU phare NVIDIA GeForce RTX 50, ce qui est mentionné, c'est que la carte disposera finalement d'une interface de bus de 384 bits. Il ne serait donc pas aussi rapide que les premières rumeurs l’avaient suggéré.

Le bus mémoire de 384 bits suggère que nous aurons soit les mêmes 24 Go de VRAM, soit 36 Go en fonction des densités DRAM utilisées. Néanmoins, on devrait tout de même avoir droit à un GPU bien plus rapide que son prédécesseur. À la vitesse de 32 Gbps, l'interface de bus 384 bits offrirait jusqu'à 1,5 TB/s de bande passante, ce qui représente une augmentation de plus de 50 % par rapport aux GPU RTX 4090 existants.

On sait pour l’instant que les cartes graphiques de la série 5000 utiliseront toujours la matrice monolithique de Nvidia, qui a fait ses preuves. La technologie chiplet basée sur HBM3 sera réservée aux produits AI et HPC. Au niveau de la finesse de gravure, il pourrait s’agir des premières cartes graphiques à utiliser un nœud 3 nm de TSMC, comme la puce A17 Pro d’Apple. On s’attend d’ailleurs à ce que seuls certains produits haut de gamme soient basés sur le nœud 3 nm, les autres s'en tenant au nœud TSMC 4N.