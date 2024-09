Samsung abandonne sa messagerie et vous force à utiliser cette application

Les utilisateurs de certains anciens modèles Galaxy ont découvert qu'ils ne peuvent plus accéder à Samsung Messages et sont incités à passer à Google Messages. Un changement qui s'inscrit dans la stratégie du fabricant pour moderniser la messagerie sur ses appareils.

Samsung continue de modifier la gestion de la messagerie sur ses smartphones Galaxy. Alors que Google Messages est devenu l'application par défaut pour les nouveaux modèles comme les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6, cette transition s'étend désormais aux anciens modèles. Les utilisateurs de téléphones comme les Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra, et S22 Plus ont récemment découvert qu'ils ne pouvaient plus accéder à Samsung Messages et sont incités à changer pour celle de Google.

Cette initiative fait suite à la décision de Samsung, annoncée plus tôt cette année, de faire de Google Messages l'application de messagerie par défaut sur certains de ses nouveaux appareils. À l'époque, la société avait précisé que cela ne concernait que les nouveaux modèles. Cependant, il semble que cette politique soit progressivement étendue aux anciens Galaxy, en leur empêchant l'accès à Samsung Messages et forçant le passage à l'application de Google.

Samsung impose Google Messages pour remplacer son application de messagerie sur les Galaxy

Le passage à Google Messages est principalement motivé par la volonté d'accélérer l'adoption du standard RCS (Rich Communication Services), conçu pour remplacer les SMS traditionnels par des fonctionnalités de messagerie plus avancées. Google Messages prend en charge cette technologie indépendamment de l'opérateur, tandis que Samsung Messages ne la supporte que si ce dernier le permet. En incitant les utilisateurs à passer à se tourner vers cette application de messagerie, la société sud-coréenne vise à garantir un support plus étendu pour ses utilisateurs.

Cette transition peut surprendre certains utilisateurs habitués à Samsung Messages, mais elle fait partie de la stratégie de Samsung pour standardiser la messagerie sur ses appareils. Ceux qui préfèrent continuer à utiliser cette application peuvent toujours la télécharger depuis le Galaxy Store, mais la société oriente clairement son public vers Google Messages. Cette dernière est désormais imposée comme messagerie par défaut. Cette décision vise à simplifier la communication sur les appareils Galaxy tout en offrant un support plus étendu pour les fonctionnalités avancées comme le RCS.

Source : Threads ; Reddit