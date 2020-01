Galaxy Fold 2 : la recharge rapide Super Fast Charging 25W se confirme

Le Galaxy Fold 2, le prochain smartphone pliable de Samsung, pourrait être équipé d’une technologie de charge ultra-rapide. Plus précisément il s’agirait de la Super Fast Charging 25W déjà utilisé sur le Galaxy S10 5G. Nos confrères du site XDA-Developers ont fait cette découverte en fouillant dans le code de la dernière version de One UI 2.0.

La date pressentie de la présentation officielle du Galaxy Fold 2 approche à grands pas, et en attendant le 11 février 2020 les experts du site XDA-Developers se sont amusés à fouiller dans le code de la dernière version de One UI 2.0, la surcouche maison de Samsung. Une ligne de code dédiée au rechargement a attiré leur attention : « bloom_front_charging_effect_superfast ».

Pourquoi cette ligne de code aurait-elle un rapport avec le Galaxy Fold 2 ? Tout simplement car le terme Bloom serait en réalité le nom de code associé au prochain smartphone pliable du constructeur. Ajoutez à cela la combinaison des mots charging et superfast et il devient possible de déduire que le Galaxy Fold 2 pourra être équipé d’une technologie de charge rapide.

Sans s’avancer outre mesure, le smartphone pliable pourrait donc embarquer une charge rapide de 25W. C’est elle que l’on retrouve notamment sur le Galaxy Note 10 et sur le Galaxy S10 5G. La possibilité d’une recharge rapide 45W, comme le propose le Galaxy Note 10+ parait peu probable selon les experts de XDA-Developers. D’après les blogueurs, les batteries du Galaxy Fold 2 devraient afficher une capacité moindre que la norme actuelle.

Nous savons par exemple que la première batterie serait de 900 mAh, tandis que la seconde serait évidemment bien plus imposante. En raison de l’aspect pliable du smartphone, plusieurs journalistes dont ceux de chez XDA-Developers penchent pour une capacité totale inférieure à 3000 mAh. Selon nos informations, le Galaxy Fold 2 pourrait très vite se retrouver sur le marché puisque Samsung souhaite le commercialiser immédiatement après sa présentation en février 2020. Il pourrait être bien moins cher que son aîné, puisque d’après nos confrères du journal The Korea Herald le smartphone pourrait être vendu aux alentours des 850$. Une facture bien plus légère que les 2000 € demandés pour le Galaxy Fold premier du nom.

Source : SAMMobile