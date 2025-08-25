Cet indice discret laissé dans vos textes trahit votre usage de l’IA

L’intelligence artificielle est désormais un outil que de nombreuses personnes utilisent au quotidien, que ce soit pour obtenir une recette de cuisine en un clic ou pour écrire un mail. Mais il existe un caractère que les chatbots adorent, mais qui trahit votre recours à l’IA.

Les chatbots évoluent et utilisent un langage naturel, toujours plus « humain ». Ils utilisent donc les mêmes caractères que nous, et notamment les tirets. Il en existe différents types, chacun avec une fonction spécifique.

Sauf que ChatGPT a ses petites lubies, et l’une d’entre elles est le tiret long (ou cadratin). Le problème ? Le chatbot l’utilise tout le temps, partout et surtout n’importe comment, de quoi trahir votre recours à l’IA.

Ce fameux tiret trahit votre utilisation de l’IA

Le tiret cadratin c’est lui : — et vous l’obtenez avec le raccourci Alt+0151. Il est traditionnellement utilisé dans l’édition française pour les dialogues et les incises. On a demandé – pour rester dans le thème – à ChatGPT de nous proposer un texte sur l’importance de mettre en place des garde-fous dans le cadre de l’utilisation de l’IA. Voici l’une des phrases générées : « Sans contrôle, une IA peut reproduire — voire amplifier — ces biais. » ChatGPT pouvait très bien utiliser des tirets à cet endroit, mais pas un cadratin ! Il aurait fallu un tiret moyen (ou demi-cadratin), qui sert à remplacer des parenthèses ou des virgules.

Cette fantaisie de l’IA soulève une question : comment utiliser l’IA correctement ? C’est-à-dire comme un outil pour nous aider à réduire ou fluidifier un message par exemple, et non pas pour générer des textes aseptisés. Voici les recommandations de nos confrères de VentureBeat pour que vos textes préservent votre style, même en utilisant l’IA. Leur premier conseil est de toujours écrire son premier jet soi-même, l’IA n’étant là que pour vous suggérer des améliorations afin de le peaufiner. Deuxième conseil : toujours relire la version du chatbot, et en retirer tous les tics de langage IA. Typiquement, remplacez les tirets cadratins par des virgules, des parenthèses ou des tirets moyens. Troisième conseil : relire à voix haute et « remettre du soi dedans ». Interrogez-vous : est-ce que vous diriez cela et surtout est-ce que vous le diriez comme ça ? Aussi, adaptez le ton à la situation : rien ne sert d’user d’un ton pompeux si vous écrivez une carte de vœu à votre grand-mère.

Cela revient à discuter de la dépendance des utilisateurs à l’IA, ceux qui ne jurent que par elle, sans jamais vérifier ses propos – alors que le plus grand fléau des chatbots reste les hallucinations. L’IA est un nouvel outil parmi un panel étendu. Pensez à votre correcteur orthographique : il peut être utile, mais aussi carrément gênant lorsqu’il se trompe et corrige un « pourriez-vous » en « pourrirez-vous » dans un mail professionnel. Considérez l’IA comme votre stagiaire derrière lequel il faut toujours repasser. N’oubliez pas : c’est vous, le pilote dans l’avion.