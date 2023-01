Salto va faire le grand saut, ChatGPT nouveau terrain de jeu des pirates, c’est le récap

Salto s'apprête à fermer boutique, ChatGPT se fait détourner par les hackers russes, les ID.4 de Volkswagen sont livrées sans pompe à chaleur, c'est le récapitulatif.

En ce milieu de semaine, l'actu tech (au sens large) bat son plein. D'un côté, nous avons la plateforme de streaming Salto qui s'apprête à baisser pavillon, tandis que de l'autre, c'est l'intelligence artificielle ChatGPT qui se fait détourner par des hackers russes, qui l'exploitent pour mieux pirater les internautes. Et entre les deux, on trouve le constructeur Volkswagen qui se voit contraint de vendre ses ID.4 sans pompe à chaleur. Alors, vous êtes prêt pour le récapitulatif des actualités de la veille ? Allez, c'est parti !

ChatGPT se fait détourner par les pirates russes

Si toute la Toile s'enflamme actuellement à propos de ChatGPT et de ses étonnantes réponses, l'intelligence artificielle conçue par OpenAI fait aussi les frais d'un détournement inattendu. Ainsi, sur des forums spécialisés, des hackers russes utilisent ChatGPT pour tenter de pirater les données personnelles des internautes. Et malgré les mesures prises par OpenAI pour empêcher ce genre de méfait, il semble que les hackers soient d'ores et déjà parvenus à contourner toutes les protections mises en place.

Salto tombe à l'eau

Cela fait plusieurs mois que la rumeur persiste, et elle semble de plus en plus fondée. La plateforme Salto devrait nous faire ses adieux dans les prochains jours. Selon le très bien informé Puremedias, France Télévisions annoncera la dissolution de Salto en fin de semaine. Aucun acheteur sérieux ne s'est manifesté depuis que la plateforme est à vendre, et il y a tout lieu de croire que toutes les chaînes impliquées dans le projet, à savoir TF1, M6 et France Télévisions, lâchent l'affaire.

La Volkswagen ID.4 est privée de pompe à chaleur

L'ID.4 est un véhicule électrique qui nous avait séduits à sa sortie il y a maintenant presque deux ans. Si SUV n'a rien perdu de sa superbe, il pâtit néanmoins de la crise actuelle de composants. Désormais, au Canada, le véhicule est commercialisé sans pompe à chaleur. En cause : la pénurie de semi-conducteurs à laquelle doit faire face Volkswagen. Le composant est remplacé par une résistante chauffante traditionnelle, moins chère et surtout disponible sur le marché.

