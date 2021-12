AMD Radeon RX 6500 XT : la carte graphique d’entrée de gamme arrive début janvier à 379€

AMD s’apprête à dévoiler une nouvelle carte graphique d’entrée de gamme, la Radeon RX 6500 XT. La carte arrivera début janvier à un prix pas si abordable que nous pouvions l’espérer, merci la pénurie.

D’après les informations de nos confrères de cowcotland, la Radeon RX 6500 XT sera commercialisée en France au début du mois de janvier à partir de 379 euros, bien loin de son MRSP (prix de détail suggéré par le fabricant, ici AMD) de 249 dollars. Comme on pouvait s’y attendre, la pénurie de semi-conducteurs va faire s’envoler le prix de la carte dès sa sortie.

Sa grande sœur, la RX 6600 qui avait été commercialisée il y a quelques semaines, avait également subi le même sort. En effet, la carte était à l’origine prévue à 399 euros, mais avait finalement été vendue à partir de 479 euros. On imagine donc que le prix annoncé de 379 euros pour la RX 6500 XT ne sera respecté que chez certains revendeurs sur certains modèles, et que d’autres verront leur prix exploser à plus de 400 euros. Pourtant, il faut rappeler qu’il s’agit d’une carte bas de gamme.

Quelles caractéristiques pour la Radeon RX 6500 XT ?

D’après ce que nous savons de la Radeon RX 6500 XT, la carte sera dotée de 4 Go de VRAM GDDR6 14 Gbps interfacés en 64-bit, de 1024 cœurs, 16 accélérateurs ray et une bande passante mémoire de 112 Go/s.

Côté performances, le GPU devrait vous permettre de jouer à des jeux peu gourmands en ressources en 1080p, il ne faut donc pas s’attendre à des performances de haut vol. Elle pourra convenir aux joueurs de MOBA ou aux joueurs peu regardants sur les FPS et le niveau de détail de leurs jeux.

Après la sortie de la RX 6500 XT début janvier, AMD prévoit de dévoiler une autre variante avec des caractéristiques encore plus modestes, la RX 6400. Celle-ci serait présentée plus tard au mois de mars. Il s’agirait d’une carte qui n’aurait pas besoin d’être connectée à une alimentation avec un câble PCIe, puisque son TDP ne dépasserait pas les 75 W. Le port PCI-Express de votre carte mère devrait donc suffire à alimenter la carte.