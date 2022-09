Intel Arc A750 : la nouvelle rivale de la RTX 3060 de Nvidia arrive à seulement 289 dollars

Intel vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle carte graphique à un prix très compétitif, la Arc A750. Cette dernière devrait être en mesure de concurrencer la RTX 3060 de Nvidia, pourtant près de 100 dollars plus chers.

Intel avait dévoilé l’arrivée il y a quelques jours de deux nouvelles cartes graphiques, la Arc A770 avec 8 Go de mémoire GDDR6 et une autre version avec 16 Go de VRAM. Ces dernières arriveront à partir du 12 octobre prochain à 329 dollars et 349 dollars, respectivement, mais elles ne seront finalement pas seules.

Dans un nouveau communiqué, le fabricant a annoncé qu’une autre carte sortira également à la même date, la Arc A750. Cette dernière devrait pouvoir rivaliser avec la RTX 3060 de Nvidia, mais sera positionnée à un prix bien plus abordable de seulement 289 dollars. C’est presque 100 dollars de moins que sa rivale.

Quelles caractéristiques techniques pour la Arc A750 d’Intel ?

La carte graphique Arc A750 n’est finalement qu’une version un peu moins performante de la Arc A770. Ce modèle est doté d'un GPU ACM-G10 avec 28 Xe-Cores et a un TDP de 225W. La carte offre 28 unités pour le ray tracing, soit 4 de moins que sa grande sœur. La fréquence est également revue à la baisse à 2050 MHz, contre 2100 MHz pour la Arc A770. La carte n’utilisera qu’un maximum de 8 Go de mémoire à 16Gbps. Enfin, au niveau des connectiques, on retrouvera trois ports DisplayPort 2.0, et un port HDMI 2.1. Elle fait donc étonnamment mieux que la dernière RTX 4090 haut de gamme, qui doit se contenter de ports DisplayPort 1.4a.

Intel affirme que l'A770 offre des performances par dollar 42 % supérieures à celles de la RTX 3060, tandis que l'A750 offre des performances par dollar 53 % supérieures. Intel a également fourni des chiffres précis sur les performances, en montrant que l'A750 surpasse la RTX 3060 de 22 % dans Dying Light 2 et de 23 % dans F1 2022.

En plus d’être plus abordable que la concurrence, Intel a précédemment confirmé que les nouveaux achats de GPU de la série Arc A700 effectués d'ici janvier 2023 seraient accompagnés d'un lot de jeux et de logiciels téléchargeables, dont le remake de Call of Duty : Modern Warfare II, Gotham Knights, et d’autres titres.