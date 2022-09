GeForce RTX 4090 : la carte graphique serait un monstre de puissance d’après ces premiers résultats

Une mystérieuse carte graphique a montré des scores impressionnants dans un benchmark. Cela pourrait être la GeForce RTX 4090, la nouvelle carte ultra haut de gamme de Nvidia. Elle devrait être officialisée dans un peu plus de dix jours.

Voilà un moment que les nouvelles cartes graphiques de Nvidia, les RTX 40, font parler d’elles. Aujourd’hui, un benchmark en fuite fait le tour du net. Si aucun produit n’y est associé, il y a de fortes chances que nous ayons là les premiers résultats de la RTX 4090.

Partagé par VideoCardz, ce benchmark a été fait sur 3DMark, plus précisément sur l’outil Time Spy Extreme. Si le score global ne crève pas les plafonds à cause de la configuration (elle est associée à un Intel Core i5-12400F), son score GPU atteint les 20 000, du jamais vu ! Comme le précise le site, c’est une progression de 78% par rapport à la RTX 3090 Ti, et 90% par rapport à la 3090 !

La RTX 4090, une carte graphique qui risque de laisser la concurrence sur le carreau

La fuite montre également d’autres petites choses intéressantes, comme la cadence du GPU. Celle-ci atteint les 3015 Mhz, ce qui est très élevé pour une carte graphique, surtout pour une Founders Edition de chez Nvidia.

Plus encore, la température de la carte est aussi montrée. Le testeur affirme avoir fait son benchmark dans une pièce avec une température ambiante de 30 degrés (éprouvante pour les composants) et que la carte a atteint les 55 degrés, ce qui est très acceptable. Ne reste qu’à déterminer la nuisance sonore. On peut s’attendre à ce qu’elle fasse du bruit dans ces conditions, les ventilateurs tournant à plein régime pour garder une température acceptable.

Ne reste maintenant qu’à attendre les annonces officielles de Nvidia ainsi que les tests pour déterminer si cette carte est aussi bonne que les promesses affichées ci-dessus. Pour rappel, la marque tiendra une conférence le 20 septembre prochain pour annoncer sa série RTX 40. Une nouvelle gamme qui -on l’espère- aura une vie moins difficile que celle des RTX 30, marquée par les pénuries et les prix mirobolants.

