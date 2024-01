RTX 4090 : gare aux arnaques, de fausses cartes circulent sur Amazon

Une chaîne YouTube spécialisée en réparation, North West Repair, a récemment mis en lumière un cas troublant de fraude technologique. Un client a acheté ce qu'il croyait être une carte graphique GeForce RTX 4090 sur Amazon, mais l'analyse a révélé qu'il s'agissait en réalité d'une imitation composée de pièces de RTX 4080 et d'autres éléments non fonctionnels.

L'achat de cartes graphiques est devenu un terrain fertile pour les escrocs, comme l'illustre un cas récent où un consommateur a dépensé 2 600 $ pour une RTX 3090 Ti, mais a reçu un paquet de sable à la place. Ce type de fraude, qui joue sur la forte demande et les prix élevés de ces composants, montre l'ingéniosité des escrocs pour tromper les acheteurs.

Une autre escroquerie impliquant la RTX 4090 a vu des fraudeurs développer des méthodes encore plus élaborées pour piéger les joueurs et amateurs de technologie. Ces escrocs ont réussi à créer des imitations convaincantes de ces cartes graphiques, les vendant comme authentiques à des prix attractifs pour attirer les victimes. Ces incidents sont loin d'être des cas isolés, un réparateur via sa chaîne YouTube vient avec un exemple pour appuyer le fait que les consommateurs doivent faire preuve d’une prudence accrue lors de l'achat de composants haut de gamme.

RTX 4090 : démantèlement d'une fausse carte graphique achetée sur Amazon

L'analyse d’une carte RTX 4090 par North West Repair sur YouTube a dévoilé une réalité choquante. Celle-ci provenait d'un lot de produits retournés, plus précisément d'un “pallet deal” d'Amazon Returns. Au-delà des dommages apparents tels qu'une fissure sur le circuit imprimé et un connecteur d'alimentation fondu, des investigations plus poussées ont dévoilé des incohérences. Parmi celles-ci, l'utilisation d'une carte de circuit imprimé de RTX 4080 et un GPU endommagé. De plus, des tampons de refroidissement manquants et d'autres composants défectueux étaient visibles, suggérant un assemblage hasardeux et peu soigné, loin de la qualité attendue sur ce modèle.

Malgré les apparences, le GPU marqué “AD103-300-A1” correspondait en fait à celui d'une RTX 4080, et non à une RTX 4090 comme le prétendait l'étiquette. Ce cas illustre un problème grandissant de contrefaçon sur le marché des composants électroniques. C’est particulièrement préoccupant pour des produits de haute valeur comme les cartes graphiques, dont les prix peuvent atteindre environ 2 000$. Les faux composants, souvent écoulés via des lots de retours de produits, représentent un risque sérieux pour les consommateurs.

Dans ce contexte, l'importance d'une inspection minutieuse et d'une connaissance technique approfondie lors de l'achat de composants coûteux est cruciale. Ce type de fraude met en évidence le besoin d'une grande prudence lorsqu'il s'agit d'acheter des produits retournés ou rénovés. Les acheteurs doivent être particulièrement vigilants et peuvent envisager de s'adresser à des sources fiables ou des détaillants agréés pour éviter de telles déconvenues.