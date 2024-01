RTX 4090 : des escrocs ont trouvé une nouvelle arnaque pour piéger les joueurs

Des escrocs ont trouvé un nouveau moyen pour piéger les joueurs à la recherche d'une RTX 4090 sur le marché de l'occasion. En effet, un acheteur basé à Hong-Kong en a payé les frais. Après être passé à la caisse, il a reçu sa carte graphique… dépourvue de composants essentiels comme le GPU et la mémoire vidéo.

Comme vous le savez peut-être, la situation de Nvidia sur le marché chinois s'est récemment envenimée, la faute à un nouvel embargo décrété par les autorités américaines. Avec cette nouvelle mesure, l'administration Biden entend limiter les exportations de GPU performants vers l'Empire du Milieu. L'idée étant surtout d'empêcher la Chine d'accéder à ces composants utilisés en majorité dans le développement de technologies basées sur l'IA et dans la conception de supercalculateurs.

Ce dispositif interdit notamment l'exportation des GPU et des puces dépassant les 600 Go/s de bande passante mémoire. Par conséquence, Nvidia s'est retrouvé dans une impasse, avec l'impossibilité de vendre les puces A800, H800, H100 et AD102 (soit la puce utilisée dans la RTX 4090) sur le territoire chinois.

Sans surprise, Nvidia ne peut se passer d'un marché aussi important. Alors pour poursuivre la vente de son GPU haut de gamme, l'équipe verte a lancé récemment la RTX 4090D, une version spéciale de la carte graphique développée pour contourner les restrictions imposées par cet embargo. Mais avant cela, les acheteurs chinois se sont évidemment jetés sur les derniers stocks de RTX 4090 avant l'embargo. Dans la majorité, ces cartes ont été modifiées pour développer des technologies basées sur l'IA.

Attention à ces RTX 4090 quasiment vides

Pour cela, les utilisateurs ont retiré les GPU et la VRAM, avant de les souder sur des PCB maison, accompagnés de refroidisseurs double slot à blower. Résultat, ils se sont retrouvés avec une avalanche de PCB vides et des ventilarads d'origine. Et comme le rapportent nos confrères du site Videocardz, les bidouilleurs ont trouvé un moyen de se débarrasser de ces composants inutiles, tout en remplissant leur porte-feuille…

L'arnaque est simple : on remonte le tout, à savoir le PCB et les ventirads, sans les GPU et la mémoire vidéo, et on met la carte en vente sur des sites marchands en croisant les doigts pour piéger des utilisateurs à la recherche d'une RTX 4090 d'occasion. Un utilisateur basé à Hong-Kong a été la première victime de ce traquenard… Après avoir dépensé 1600 dollars pour obtenir sa RTX 4090 de seconde main, l'acheteur a commencé à suspecter un problème une fois la carte branchée sur son PC, en constatant notamment que les ventilateurs ne fonctionnaient pas.

Après une inspection un peu plus approfondie, il s'aperçoit qu'il n'y avait pas de GPU et de VRAM soudés au PCB… Après cette mésaventure, que l'on peut qualifier d'escroquerie sans l'ombre d'un doute, la victime a essayé tant bien que mal d'obtenir l'aide des autorités, en vain. Cette histoire rappelle à quel point il faut être vigilant avec les cartes graphiques importées depuis la Chine.